Justin Bieber a los 31: fama, crisis y reinvención musical

La fe cristiana se ha convertido en uno de los pilares de su vida. En entrevistas y redes sociales ha manifestado su creencia en la espiritualidad como guía personal. “Mi relación con Dios me ha ayudado a encontrar paz”, afirmó en una conversación con ‘GQ’. Quince años de trayectoria. A sus más de quince años de carrera, Justin Bieber se mantiene como uno de los artistas más influyentes de su generación. Su impacto en la industria musical, en la cultura digital y en la moda ha sido significativo.