¿Qué es la violencia vicaria de la que Nodal asegura es señalado?

La pelea en redes sociales de Christian Nodal y Cazzu por el tema "Rosita" de Rauw Alejandro y Jheyco sigue generando polémica, y es que el cantante del regional mexicano afirmó que durante el proceso de custodia y manutención de su hija Inti ha sido acusado de violencia vicaria.
En un mensaje de difusión en Instagram, Nodal afirmó que su expareja, Cazzu, cuando no tenía una visa de trabajo para Estados Unidos y cumplir con las fechas anunciadas, "se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija". Sin mostrar una sola prueba".
Afirmó que "bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que 'teníamos el puto control sobre nuestra bebé y ella'". Que no demandaría acusando al “sistema patriarcal” en su país".
"Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria. No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay que se muestren", expresó Nodal.
La violencia vicaria se define como el uso de los hijos para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre.
Se dice que la agresión no solo busca causar dolor emocional, también deja en riesgo el bienestar físico y psicológico de los niños.
Las formas más comunes en que se somete a violencia vicaria son: ejercer control, castigar, generar dolor emocional y psicológico, amenazas, manipulación y daño físico.
La organización Mundial de la Salud y colegios de psicología afirman que estos procesos de violencia provocan "terribles consecuencias psicológicas dificilmente reversibles".
En un extenso texto, Cazzu afirmó que su hija Inti es la verdadera víctima de esta situación. "Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado". .
"La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios", afirmó Cazzu al asegurar que está preparada para responder a su hija para las preguntas por el abandono de su padre. "Le contesto con la verdad mientras sonrío y mucho! Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de... “¿Nunca me vas a dejar?”.
Nodal acusó a su Cazzu de estar utilizando a su hija, al mismo tiempo, afirmó que se le ha roto el corazón pensando en la forma estúpida en que está creciendo Inti.
Nodal aseguró que si no tiene una relación con su hija es porque no le permiten ejercer su derecho, porque las peticiones que se hicieron para la niña eran irracionales y que muy poco tenían que ver con la bebé. "Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar".