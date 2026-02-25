Quién es Olivia Dean, la artista que igualó a Adele con solo 26 años

“Estoy aquí como nieta de una inmigrante, soy un producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”. 1 de febrero de 2026. Los focos del Crypto.com Arena de Los Ángeles iluminaban una velada de hitos musicales.
Pero, mientras la industria aplaudía a Kendrick Lamar, quien rompía todos los récords al coronarse como el rapero con más Grammys de la historia (un total de 26), un rotundo relevo generacional con acento británico se estaba gestando a pocos metros de distancia. Una joven originaria del este de Londres estaba a punto de reclamar su asiento en el Olimpo de la música pop. ¿Su nombre? Olivia Dean. ¿Su discurso? Un recordatorio de la importancia de las raíces en la inspiración de un músico.
Porque, al pisar el gran escenario para alzar el codiciado premio a Mejor Nueva Artista, la cantante británica, nacida en el barrio de Walthamstow, pasa a engrosar una selecta estirpe de compatriotas que también conquistaron América, siguiendo la estela de leyendas de la talla de The Beatles, Amy Winehouse o Adele.
Nacida el 14 de marzo de 1999 en el distrito londinense de Haringey y criada en el barrio de Highams Park, Olivia Lauryn Dean nació con la música impresa en su propia identidad: su segundo nombre es un homenaje directo que su madre quiso rendir a la icónica Lauryn Hill. Los ritmos de Jill Scott y Angie Stone que escuchaba con su madre, y los indiscutibles del soul como Al Green y Carole King que le enseñaba su padre, plantaron la semilla.
Sin embargo, su idilio con los escenarios no fue inmediato: Dean lidiaba con una enorme timidez por la que llegó a actuar de espaldas al público durante una competición escolar. Fue precisamente el empeño materno el que logró revertir la situación: intuyendo su potencial, su madre la impulsó a vencer sus miedos apuntándose a clases de teatro musical y sumando su voz a un coro de góspel local.
A los 15 años, fue aceptada en la prestigiosa BRIT School. Para perseguir su sueño, la joven afrontaba a diario interminables viajes de una hora y 45 minutos en cada trayecto; unas rutas en las que, presa del agotamiento, a menudo terminaba quedándose dormida. Sin embargo, en sus dos últimos años de estudio decidió dar un giro a su vocación. Una profesora le mostró un vídeo de Paul Simon cantando con un grupo sudafricano. Y así fue como Dean dejó a un lado el teatro para volcarse de lleno en la composición, convenciendo a su madre de que le comprara un piano de segunda mano para este propósito.
Tras su graduación, su voz captó la atención de la representante Emily Braham, quien movió los hilos para conseguirle una audición como corista de la banda electrónica
Aunque Dean confiesa con humor y autocrítica en una entrevista con The Standard que “había momentos en los que cantaba la melodía en lugar de la armonía”, lo cierto es que esa experiencia le dio la oportunidad de enfrentarse a las masas en 2017, cuando actuó ante 16.000 personas en el reputado Sziget Festival de Hungría.
Su carrera en solitario empezó con una triada de EPs que cosecharon aplausos de la crítica especializada: ‘Ok Love You Bye’ (2019), ‘What Am I Gonna Do On Sundays?’ (2020) y ‘Growth' (2021)’.
Pero el estallido definitivo llegó en junio de 2023 con su primer álbum de estudio: 'Messy'. El álbum debutó en un meritorio cuarto puesto en la lista oficial de ventas del Reino Unido y le valió a Dean una codiciada nominación como finalista del prestigioso Mercury Prize. A nivel conceptual, ‘Messy’ supo retratar la ansiedad y el vértigo de la primera etapa adulta con una brutal honestidad plasmada a la perfección en la canción que da título al disco, donde la británica abraza a su generación con un mensaje liberador: “No necesitas estar lista, está bien si es un desastre”.
Y, si ‘Messy’ sirvió como carta de presentación para situarla en el radar de la industria, su segundo trabajo de estudio, ‘The Art of Loving’ (lanzado en septiembre de 2025), llegó para dinamitar cualquier techo de cristal y romper todos los moldes preconcebidos. Apenas unas semanas después de ver la luz, el 3 de octubre de aquel año, el disco irrumpió directamente en el número uno de las listas de ventas. Un triunfo rotundo que vino acompañado por la coronación simultánea de su sencillo principal, ‘Man I Need’ en la Official Singles Chart.
Con este éxito, Olivia ha sido la primera solista femenina británica en liderar al unísono las clasificaciones de álbumes y canciones desde que Adele lo lograse en 2021 con el disco ‘30’ y el tema ‘Easy On Me’.
Además, se ha convertido en la primera mujer solista capaz de situar cuatro temas de forma simultánea en el codiciado Top 10 británico: a la ya mencionada ‘Man I Need’ se unieron ‘Nice to Each Other’, ‘So Easy (To Fall in Love)’ y, fruto de su colaboración con Sam Fender, ‘Rein Me In’. En cuanto a su vida personal, la estabilidad también parece acompañar el buen momento de la estrella británica. Desde abril de 2025, mantiene una relación sentimental con el baterista Eddie Burns, con el que se ha dejado ver en eventos públicos como las gradas del torneo de tenis de Wimbledon.
En la actualidad, Dean se prepara para afrontar su próximo gran asalto: los codiciados BRIT Awards de 2026 que se entregan el 28 de febrero. Se tratará, además, de una ceremonia con tintes históricos que, por primera vez, abandonará su tradicional sede londinense para desplegar su alfombra roja en la ciudad de Mánchester. Erigida como la indiscutible gran favorita de la velada, la cantautora acumula la nada desdeñable cifra de cinco nominaciones, pisando fuerte en las categorías a Artista del Año y Álbum del Año.