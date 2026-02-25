Quién es Olivia Dean, la artista que igualó a Adele con solo 26 años

A los 15 años, fue aceptada en la prestigiosa BRIT School. Para perseguir su sueño, la joven afrontaba a diario interminables viajes de una hora y 45 minutos en cada trayecto; unas rutas en las que, presa del agotamiento, a menudo terminaba quedándose dormida. Sin embargo, en sus dos últimos años de estudio decidió dar un giro a su vocación. Una profesora le mostró un vídeo de Paul Simon cantando con un grupo sudafricano. Y así fue como Dean dejó a un lado el teatro para volcarse de lleno en la composición, convenciendo a su madre de que le comprara un piano de segunda mano para este propósito.