Se revela la verdadera razón detrás de la separación de Cardi B y Stefon Diggs

Durante semanas, las especulaciones llenaron las redes. Ahora, fuentes cercanas a la cantante han roto el silencio

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 13:15
1 de 10

Cardi B y Stefon Diggs pusieron fin a su relación días antes del Super Bowl 2026, donde los New England Patriots cayeron ante los Seattle Seahawks.

Foto: Instagram
2 de 10

La ruptura, según el entorno de la artista consultado por Us Weekly, no fue un episodio aislado sino el resultado de una serie de traiciones acumuladas por parte del receptor de la NFL. "No es la primera vez que terminan", añadió la misma fuente.

 Foto: Instagram
3 de 10

El partido dejó una imagen que lo dijo todo. Cardi B participó en el show del medio tiempo junto a Bad Bunny en Levi's Stadium, y abandonó el estadio al terminar su actuación sin quedarse a ver jugar a Diggs. Horas después, ambos se dejaron de seguir en Instagram.

 Foto: Instagram
4 de 10

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. En un vídeo difundido por la NFL, Diggs saludó antes del partido a Pree, una mujer a quien se vincula con una supuesta aventura con Offset, el exmarido de Cardi.

 Foto: Instagram
5 de 10

Pree estuvo presente en el campo con credenciales del equipo y con acceso al hotel de los Patriots.

 Foto: Instagram
6 de 10

Según las fuentes, los amigos de la cantante llevaban tiempo advirtiéndole.

Foto: Instagram
7 de 10

"Le han intentado demostrar que no era el hombre adecuado para ella y que merecía algo mejor", señaló el entorno cercano a Us Weekly. Hoy, aseguran, Cardi "se siente libre" y tiene la atención puesta en su música y en su gira Little Miss Drama Tour.

 Foto: Instagram
8 de 10

La propia artista confirmó la separación durante una parada de la gira en Los Ángeles, sin mencionar directamente al jugador pero sin dejar lugar a dudas.

 Foto: Instagram
9 de 10

La relación había comenzado en 2025 y en noviembre de ese año tuvieron un hijo en común. Diggs tiene otros cinco hijos con cinco mujeres distintas.

 Foto: Instagram
10 de 10

Cardi, mientras tanto, sigue con el proceso de divorcio de Offset, con quien comparte tres hijos.

 Foto: Instagram
