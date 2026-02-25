Tragedia en Colombia: exparticipante de La Voz Kids muere atropellada

Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de La Voz Kids, falleció atropellada. Esto se sabe sobre su lamentable muerte.
De acuerdo con reportes policiales, las víctimas habían descendido de un camión y cruzaban la vía para trasladar algunos artículos al finalizar su jornada laboral cuando fueron embestidas por un automóvil cuyo conductor huyó sin prestar auxilio.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en el sector conocido como El Solar, una zona transitada por vehículos en la vía que conecta municipios del Quindío. Las autoridades iniciaron de inmediato un operativo para localizar al responsable, quien hasta ahora permanece prófugo.
La Policía de Carreteras confirmó que se trató de un caso de atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, por lo que actualmente se revisan cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer lo ocurrido.
El caso ha generado indignación en redes sociales debido a que el conductor abandonó la escena, lo que ha intensificado los llamados ciudadanos para que se haga justicia y se capture al responsable del hecho.
Tras conocerse la noticia, seguidores, amigos y compañeros del medio artístico comenzaron a compartir mensajes de despedida recordando el talento y carisma de la joven cantante, cuya última publicación en redes sociales había sido realizada apenas un día antes del accidente, donde se le veía trabajando y sonriente durante un evento promocional.
Nicole Valeria Vargas alcanzó reconocimiento nacional en 2019 al participar en el programa La Voz Kids Colombia, uno de los realities infantiles más populares del país, donde mostró su talento vocal con apenas 12 años y logró ganarse el cariño del público, aunque no llegó a la final.
Después de su paso por la televisión, continuó vinculada a la música realizando presentaciones locales y compartiendo interpretaciones en redes sociales, mientras construía paralelamente su formación profesional.
Al momento de su fallecimiento cursaba el quinto semestre de Administración de Negocios.
Actualmente, trabajaba como impulsadora de una marca, combinando sus responsabilidades laborales con su pasión artística.