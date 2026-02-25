  1. Inicio
Tragedia en Colombia: exparticipante de La Voz Kids muere atropellada

La muerte de la cantante colombiana Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de La Voz Kids, ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento y entre miles de seguidores que seguían su carrera artística desde su infancia. Aquí los detalles

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 11:58
Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de La Voz Kids, falleció atropellada. Esto se sabe sobre su lamentable muerte.

 Fotos: Cortesía Facebook
De acuerdo con reportes policiales, las víctimas habían descendido de un camión y cruzaban la vía para trasladar algunos artículos al finalizar su jornada laboral cuando fueron embestidas por un automóvil cuyo conductor huyó sin prestar auxilio.

 Foto: Cortesía Facebook
El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en el sector conocido como El Solar, una zona transitada por vehículos en la vía que conecta municipios del Quindío. Las autoridades iniciaron de inmediato un operativo para localizar al responsable, quien hasta ahora permanece prófugo.

 Foto: Cortesía Facebook
La Policía de Carreteras confirmó que se trató de un caso de atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, por lo que actualmente se revisan cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Cortesía Facebook
El caso ha generado indignación en redes sociales debido a que el conductor abandonó la escena, lo que ha intensificado los llamados ciudadanos para que se haga justicia y se capture al responsable del hecho.

 Foto: Cortesía Facebook
Tras conocerse la noticia, seguidores, amigos y compañeros del medio artístico comenzaron a compartir mensajes de despedida recordando el talento y carisma de la joven cantante, cuya última publicación en redes sociales había sido realizada apenas un día antes del accidente, donde se le veía trabajando y sonriente durante un evento promocional.

 Foto: Cortesía Facebook
Nicole Valeria Vargas alcanzó reconocimiento nacional en 2019 al participar en el programa La Voz Kids Colombia, uno de los realities infantiles más populares del país, donde mostró su talento vocal con apenas 12 años y logró ganarse el cariño del público, aunque no llegó a la final.

 Foto: Cortesía Facebook
Después de su paso por la televisión, continuó vinculada a la música realizando presentaciones locales y compartiendo interpretaciones en redes sociales, mientras construía paralelamente su formación profesional.

 Foto: Cortesía Facebook
Al momento de su fallecimiento cursaba el quinto semestre de Administración de Negocios.

 Foto: Cortesía Facebook
Actualmente, trabajaba como impulsadora de una marca, combinando sus responsabilidades laborales con su pasión artística.

 Foto: Cortesía Facebook
