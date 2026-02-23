De Without You a All Out of Love: El setlist que Air Supply cantaría en su show en Honduras

El show arranca con Sweet Dreams, una apertura que establece desde el primer compás el tono del espectáculo. Le sigue Even the Nights Are Better, una de las piezas más queridas de su catálogo de los años ochenta. El tercer momento trae Just as I Am, una versión del tema original de Rob Hegel que el dúo ha adoptado como propio con el paso de los años. A continuación, Every Woman in the World y Here I Am.