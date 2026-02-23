De Without You a All Out of Love: El setlist que Air Supply cantaría en su show en Honduras

  1. Inicio
El dúo australiano llega al Coliseo Nacional de Ingenieros el 7 de marzo con un repertorio que recorre cinco décadas de amor y nostalgia

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 10:35
Quedan pocas entradas. Eso, por sí solo, dice más que cualquier cifra de ventas: Air Supply está a punto de agotar su regreso a Honduras, un país al que no visitaban desde hace más de veinte años.

El show está programado para el viernes 7 de marzo en el Coliseo Nacional de Ingenieros, y las localidades Experiencia BAC Plus, Experiencia BAC y Air Supply Lovers —la categoría de butaca general— ya no están disponibles. A la fecha de cierre de esta edición, únicamente quedaban boletos en la sección de Gradería a través de la plataforma Eticket, con un precio de 1,652 lempiras.

Graham Russell y Russell Hitchcock, los dos rostros detrás de uno de los dúos más vendidos de la historia del soft rock, celebran este año medio siglo de trayectoria a bordo de su 50th Anniversary Celebration, que los ha llevado por decenas de escenarios en Norteamérica y ahora por Latinoamérica.

Para quienes quieran llegar preparados al Coliseo —y cantar cada estribillo sin titubear—, vale la pena repasar el repertorio que el dúo ha interpretado de manera consistente durante esta gira.

Con base en los registros de conciertos verificados en la plataforma Setlist.fm, este es el programa que con mayor probabilidad sonará esa noche en Tegucigalpa.

El show arranca con Sweet Dreams, una apertura que establece desde el primer compás el tono del espectáculo. Le sigue Even the Nights Are Better, una de las piezas más queridas de su catálogo de los años ochenta. El tercer momento trae Just as I Am, una versión del tema original de Rob Hegel que el dúo ha adoptado como propio con el paso de los años. A continuación, Every Woman in the World y Here I Am.

Después de esos dos clásicos, el concierto continúa con Chances y Goodbye, temas que mantienen la temperatura emocional del público. Luego llega I Can't Wait Forever, otro favorito de los seguidores más fieles.

En este punto del espectáculo, Graham Russell suele tomarse un momento para recitar poesía de su propia autoría —una práctica que ha convertido en parte de su firma escénica en esta gira—, antes de retomar la música con Me and the River.

La segunda mitad del show es donde el público termina de rendirse. Two Less Lonely People in the World, The One That You Love y Lost in Love se suceden en una secuencia que concentra buena parte de la historia romántica de la banda.

El cierre del set principal lo protagoniza Making Love Out of Nothing at All, probablemente el tema más extenso y dramático de su catálogo, una construcción musical que crece hasta convertirse en un momento de euforia colectiva.

El encore, fiel a la estructura que han repetido en cada fecha de la gira, arranca con Without You —una versión del clásico de Badfinger— y concluye con All Out of Love, la canción que los lanzó al mundo en 1980.

El show dura en promedio una hora y cincuenta minutos, según los registros de conciertos recientes en Estados Unidos. Para Honduras, que espera este regreso con una demanda que ya prácticamente agotó el aforo, esas dos horas prometen ser de las más cantadas en lo que va del año.

