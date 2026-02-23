¿"El caballero de los Siete Reinos" tendrá segunda temporada?

Seis episodios fueron suficientes para que "El caballero de los Siete Reinos" se ganara un lugar propio dentro del universo televisivo de George R. R. Martin. La serie, que cerró su primera temporada ayer con el capítulo titulado "El mañana", dejó a Dunk y a Egg cabalgando sin un destino fijo. Pero la pregunta que miles de espectadores comenzaron a hacerse apenas apagaron la pantalla es la misma que flota sobre cada final de temporada exitosa: ¿habrá más?
La respuesta llegó antes de que muchos terminaran de formularla. HBO renovó la serie para una segunda temporada en noviembre de 2025, incluso antes de que la primera entrega se estrenara.
La decisión, poco habitual en una industria que suele esperar a ver cifras antes de comprometerse, dice mucho del respaldo que la cadena le dio al proyecto desde el principio. Sus datos lo respaldan: la primera temporada acumuló más de diez millones de visualizaciones por episodio.
Mientras los créditos finales todavía resonaban, el showrunner Ira Parker ya estaba con las manos en el nuevo libreto.
En declaraciones a Esquire, confirmó que el rodaje de la segunda temporada llevaba semanas en marcha. La nueva tanda de episodios se está produciendo en Belfast y adaptará la segunda novela corta de los Cuentos de Dunk y Egg, The Sworn Sword —conocida en español como "La espada leal"—.
Consultado por AV Club, Parker amplió el panorama: "Estamos montando algunas escenas ahora, y los directores ya están viendo parte del material, así que es emocionante ver cómo va tomando forma poco a poco".
Para él, trabajar al ritmo en que la serie se emite tiene algo de poético: permite enfocarse en el oficio sin que el ruido externo lo interrumpa, al igual que hace el propio Dunk cuando avanza poniendo un pie delante del otro.
La adaptación de "La espada leal" también constará de seis episodios y arrancó su rodaje en Belfast en diciembre de 2025. La trama sitúa la historia un año y medio después de los sucesos del torneo de Ashford, en medio de una sequía que convierte el control de un simple arroyo en asunto de vida o muerte.
Dunk y Egg se pondrán al servicio de Ser Eustace Osgrey, un caballero venido a menos con una torre que se cae a pedazos, y tendrán que lidiar con la figura más temida de esas tierras: Lady Rohanne Webber, la Viuda Escarlata, señora de Fosafría.
Parker, que no ha ocultado su afecto por este material, adelantó que el tono de esta segunda entrega supone un cambio respecto a la primera y que el elenco sumará tres actores "absolutamente brillantes" para los nuevos personajes. "No puedo decir mucho, pero estoy entusiasmado", afirmó.
El estreno está previsto para enero de 2027, siguiendo el mismo calendario que la primera temporada. Desde HBO, el CEO Casey Bloys ha señalado en presentaciones de prensa que la intención es mantener una frecuencia anual para la serie, algo que, en el terreno de las grandes producciones de fantasía, equivale casi a una rareza.
Por ahora, la primera temporada permanece disponible íntegra en HBO Max. Dunk y Egg cruzaron Poniente a pie, sin corona ni linaje que los respaldara, y convencieron a la audiencia con exactamente eso: con su humanidad. Lo que venga después, sea en 2027 o más adelante, tendrá ese mismo punto de partida.