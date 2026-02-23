¿"El caballero de los Siete Reinos" tendrá segunda temporada?

Seis episodios fueron suficientes para que "El caballero de los Siete Reinos" se ganara un lugar propio dentro del universo televisivo de George R. R. Martin. La serie, que cerró su primera temporada ayer con el capítulo titulado "El mañana", dejó a Dunk y a Egg cabalgando sin un destino fijo. Pero la pregunta que miles de espectadores comenzaron a hacerse apenas apagaron la pantalla es la misma que flota sobre cada final de temporada exitosa: ¿habrá más?