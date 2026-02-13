Air Supply agota localidades VIP en Tegucigalpa a menos de un mes de su concierto

El concierto de Air Supply en Tegucigalpa agotó sus localidades premium a menos de un mes de su realización.
Las zonas Experiencia BAC Plus y Experiencia BAC para el show programado el 7 de marzo en el Coliseo Nacional de Ingenieros registraron sold out, dejando disponible únicamente la categoría Air Supply Lovers y general.
El agotamiento de las zonas más exclusivas refleja el interés del público hondureño por presenciar el regreso de Graham Russell y Russell Hitchcock, los dos vocalistas originales que llevan cinco décadas sobre los escenarios.
La banda interpreta temas como "All Out of Love", "Lost in Love" y "Making Love Out of Nothing at All", baladas que definieron una época.
"Desde el anuncio en diciembre vimos una respuesta inmediata del público. Air Supply conecta con una generación que valora la música con historia, y este concierto será una experiencia que va más allá de un show es un reencuentro con recuerdos, emociones y canciones que marcaron vidas", declaró Erik Vega, CEO de CR Entertainment, productora del evento junto a Conciertos Honduras.
Las entradas restantes pueden adquirirse en eTicket y en los kioscos de Mall Multiplaza y Metromall. Los tarjetahabientes BAC tienen acceso a descuentos y extrafinanciamiento.
La gira "50th Anniversary Celebration" recorre Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía. Honduras forma parte de esta ruta mundial que celebra medio siglo de trayectoria de una banda que ha vendido más de 100 millones de discos.
Air Supply no visitaba Tegucigalpa desde hace 20 años. El reencuentro promete un repertorio centrado en los clásicos que convirtieron al dúo australiano en referente del soft rock y las baladas románticas de los años 80 y 90. La banda ingresó al Salón de la Fama de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica en 2013.