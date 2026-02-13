Consuelo Duval confiesa que rayó en la celotipia durante sus fracasos amorosos

Consuelo Duval realizó una confesión sobre sus relaciones amorosas al reconocer que desarrolla comportamientos tóxicos cuando se enamora.
La actriz y comediante mexicana admitió en una reciente entrevista que sus conductas han sido determinantes en el fracaso de sus vínculos sentimentales.
"Sí te tengo que confesar que hay una parte de mí que cuando me enamoro se despierta y a mí me cae en la punta de los...", expresó entre risas la actriz, quien no dudó en ahondar sobre este aspecto negativo de su personalidad.
Duval explicó que cuando encuentra el amor tiende a volverse dependiente de la atención de su pareja, situación que le genera inseguridad. "Porque cuando me enamoro empiezo como a depender de los mensajes, de las llamadas, si no me llaman ya me cambia el rollo del día y creo que tengo que trabajar aún mucho más en mi seguridad", confesó.
La comediante agregó que no siempre sabe manejar sus emociones, hecho que ha sido detonante para acelerar sus fracasos sentimentales. Reconoció además que estos patrones de inseguridad la han hecho vulnerable ante personas manipuladoras.
"Era como muy insegura, me sentía mucho en riesgo y eso los narcisistas lo huelen, lo saben y saben cómo manipular esas mentes", explicó sobre cómo su falta de confianza ha sido aprovechada por algunas de sus parejas.
La vida amorosa de Duval ha sido compleja, tal como lo ha expresado en diversas entrevistas. Sus relaciones han estado marcadas por la distancia o por problemas que no han podido resolver. Particularmente respecto al padre de sus hijos, la actriz ha revelado que la abandonó cuando estos eran pequeños y tenían 3 y 5 años.
Como madre soltera tuvo que enfrentar la crianza de sus hijos en solitario, experiencia que marcó profundamente su historia personal y que posiblemente influyó en sus patrones de comportamiento posteriores.
Para enfrentar estas dificultades, Consuelo ha recurrido a la terapia, herramienta que considera fundamental para el autoconocimiento. "Claro, no, bueno, muchísimo, terapia, psiquiatra, psicólogo, es un camino bien difícil de autoconocerte y descubrir que hay partes de ti que te cag*n, y que ahí están, y que se despiertan", relató la comediante sobre el proceso terapéutico que ha seguido.
A pesar de reconocer estos patrones negativos, Duval mantiene la ilusión de encontrar una pareja.