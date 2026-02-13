Bethenny Frankel se niega a retractarse por polémico video sobre Bad Bunny

Bethenny Frankel desató una nueva tormenta mediática el jueves al publicar un explosivo video en Instagram respondiendo a las violentas críticas recibidas tras condenar la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.
La exprotagonista de "Real Housewives of New York City" apareció con el cabello mojado, sin siquiera esperar a vestirse, para confrontar directamente a sus detractores.
"Ni siquiera puedo esperar a ponerme la bata para decirles esto. Digamos que digo algo incorrecto, digamos que me equivoco en una palabra... digamos que por un breve segundo, aunque he estado en Puerto Rico como seis veces, me doy cuenta de que es un territorio pero que no está en el territorio continental, por lo que se siente culturalmente diferente... digamos que me equivoco, digamos que lo digo mal. Tienen dos opciones", arremetió la empresaria de 55 años.
Frankel reveló el tipo de insultos que ha recibido desde que su video original se viralizó. Sus seguidores, según relató, pueden optar por educarla de manera constructiva o atacarla con mensajes como "Que te jodan, 'Cuentos de la Cripta', Skeletor, racista, zorra".
La personalidad televisiva cargó contra la polarización política en Estados Unidos. "En Estados Unidos nunca hemos estado más jodidamente divididos, así que ¿por qué no intentar hablar con alguien que dice algo incorrecto, que tiene una opinión diferente a la tuya, que piensa como el tío en tu cena de Acción de Gracias que no puedes creer que piense de esa manera?", cuestionó.
"En lugar de decirle que es un pedazo de mierda y tirarlo al suelo, ten una conversación, ten un diálogo", exigió.
La fundadora de Skinnygirl rechazó categóricamente ser clasificada en los extremos políticos. "O eres woke o MAGA. ¿No hay nada intermedio? Porque yo no soy ni woke ni MAGA. Pueden confiar y creer en eso", declaró, agregando que tanto políticos demócratas como republicanos han hecho cosas "moronic".
"¿Qué mierda nos pasó? La vida no es un juego de suma cero. ¡Somos seres humanos! Así que si digo algo que te molesta, házmelo saber de manera constructiva para que pueda cambiar. Si solo quieres ponerme en el maldito suelo, espéralo, nena, porque no me voy a ninguna parte", desafió a quienes buscan cancelarla.
Frankel aprovechó el momento para atacar a otras celebridades, asegurando que es "una de las únicas que realmente dirá lo que piensa". Acusó a figuras públicas no identificadas de engañar a sus seguidores al promover mensajes en los que supuestamente no creen.
"Ustedes quieren mamás que digan lo que ustedes las programan para decir", afirmó, añadiendo que esas celebridades están "mintiendo" a sus audiencias porque "todas le están enviando mensajes de texto en privado" expresando opiniones contrarias a las que comparten públicamente.