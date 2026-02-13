Kimberly Van Der Beek homenajea a su esposo con tema de Dawson's Creek

Amigos cercanos establecieron una campaña de recaudación con meta inicial de 500.000 dólares. Al viernes por la mañana, la cifra ascendía a más de dos millones. Kimberly y sus seis hijos —Olivia de 14 años, Joshua de 13, Annabel de 12, Emilia de 8, Gwendolyn de 6 y Jeremiah de 3— enfrentan ahora un futuro incierto tras los gastos médicos.