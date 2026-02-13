Kimberly Van Der Beek homenajea a su esposo con tema de Dawson's Creek

Kimberly Van Der Beek reapareció en redes sociales el jueves mediante la republicación de una versión acústica de "I Don't Want to Wait", el tema principal de Dawson's Creek.
El gesto marca su retorno a las plataformas digitales tras anunciar el miércoles 11 de febrero la muerte del actor a los 48 años.
La interpretación, realizada por Alana Springsteen junto a Sara Bares y Lauren LaRue, fue compartida en Instagram con un mensaje de condolencias.
"Rip james van der beek. Esta pérdida me golpeó fuerte hoy. Tanta parte de mi juventud se vivió con el telón de fondo de su trabajo", escribió la cantautora, quien incluyó el enlace al GoFundMe establecido para la familia.
Paula Cole, intérprete original de la canción, comentó en la publicación. "Tan hermoso. Lágrimas y más lágrimas. Gracias por honrar a James y su familia", expresó.
El anuncio del fallecimiento llegó el miércoles a través de las redes sociales de Kimberly. "Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana", reveló. "Enfrentó sus días finales con coraje, fe y gracia", añadió en el comunicado.
Van Der Beek libró una batalla contra el cáncer colorrectal diagnosticado en agosto de 2023. La enfermedad obligó al actor a someterse a tratamientos costosos que mermaron las finanzas familiares. Antes de su muerte, subastó objetos personales y memorabilia de Dawson's Creek para financiar su atención médica.
Amigos cercanos establecieron una campaña de recaudación con meta inicial de 500.000 dólares. Al viernes por la mañana, la cifra ascendía a más de dos millones. Kimberly y sus seis hijos —Olivia de 14 años, Joshua de 13, Annabel de 12, Emilia de 8, Gwendolyn de 6 y Jeremiah de 3— enfrentan ahora un futuro incierto tras los gastos médicos.