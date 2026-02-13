El Día del Amor y la Amistad y su origen no tan romántico

El origen de esta celebración del amor queda situado en la fiesta romana de las lupercales. Entre el 13 y el 15 de febrero se celebraba en la Antigua Roma una fiesta extraña, salvaje y telúrica, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y en la que sus practicantes seguían la costumbre que habían heredado de sus ancestros durante decenas de generaciones.
La fiesta consistía, a grandes rasgos, en sacrificar, dentro de la gruta Lupercal —donde Rómulo y Remo habían sido amamantados por la loba—, a una cabra y un cachorro de perro. Los jóvenes sacerdotes, dedicados exclusivamente a este culto, se impregnaban con la sangre de los sacrificios y la leche de la cabra.
Utilizaban una parte de las pieles como taparrabos, la única vestimenta que llevaban, aparte de ir disfrazados con máscaras de lobos, y salían corriendo para golpear con las pieles a las jóvenes romanas en la espalda y propiciar así su fertilidad. Se intentaba representar simbólicamente que eran, como relató Ovidio, “penetradas por el macho cabrío”, aludiendo al dios Fauno Luperco, protector de los bosques y de los rebaños.
Esta fiesta se caracterizaba por su carácter festivo y desenfrenado, y se acompañaba con grandes cantidades de alcohol, lo cual daría lugar a una gran cantidad de apareamientos y orgías que propiciarían la perseguida fertilidad.
Esta celebración debió parecer obscena a Augusto, primer emperador de Roma, que limitó la participación de la aristocracia en estos rituales por considerarlos indignos.
Cuando el Imperio romano se convirtió a la religión cristiana, se prohibió esa fiesta, considerada pagana y bárbara por el sacrificio de animales y el desorden de la moral que conllevaba.
Para sustituir esa fiesta y poner por encima una de origen cristiano, se buscó un santo mártir que hubiera sido sacrificado en esas fechas y se encontró a San Valentín, que fue mandado a ejecutar por el emperador Claudio II, apodado el Gótico, en el s. III d. C.
Valentín fue un médico convertido al catolicismo que casaba a los jóvenes y a los militares en secreto. Al ser descubierto, fue llevado ante el emperador e invitado a abjurar de su fe, a lo que se negó, y fue encarcelado y posteriormente ejecutado por decapitación.
A finales del siglo V después de Cristo, el papa Gelasio I declaró por primera vez el 14 de febrero como el día de San Valentín. En la década de los 60 del pasado siglo fue excluido oficialmente del santoral católico, al no contarse con pruebas de autenticidad sobre su vida y su obra.
Fue a finales del siglo XIV cuando el poeta inglés Geoffrey Chaucer recogió una tradición medieval del norte y del centro de Europa que vinculó definitivamente a San Valentín con el amor romántico.
La celebración del día de San Valentín, también llamado el Día de los Enamorados o, en otros lugares, el Día del Amor y la Amistad, se festeja en más de 100 países del mundo.