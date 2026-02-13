El Día del Amor y la Amistad y su origen no tan romántico

El origen de esta celebración del amor queda situado en la fiesta romana de las lupercales. Entre el 13 y el 15 de febrero se celebraba en la Antigua Roma una fiesta extraña, salvaje y telúrica, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y en la que sus practicantes seguían la costumbre que habían heredado de sus ancestros durante decenas de generaciones.