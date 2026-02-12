Christian Nodal se distancia de sus padres mientras vive su romance con Ángela Aguilar

Christian Nodal vive una etapa contradictoria. Mientras exhibe en redes sociales la estabilidad de su matrimonio con Ángela Aguilar, las señales de una ruptura con sus padres aumentan.
El intérprete dejó de seguir en Instagram a Jaime González y Silvia Cristina Nodal, sus progenitores, un gesto que ha despertado especulaciones sobre la naturaleza de sus vínculos familiares.
La última aparición pública conjunta data de noviembre de 2025, cuando Nodal salió del penal acompañado de sus padres tras quedar libre de un proceso por presunta falsificación de documentos, acusación presentada por Universal Music. "Siempre he creído en la justicia", declaró entonces el cantante.
Desde ese momento, la presencia de los González Nodal en la vida del artista se ha vuelto prácticamente invisible.
Ni en Navidad, Año Nuevo ni en su cumpleaños compartió momentos con ellos, según revelan sus publicaciones en redes sociales. La crisis legal con la disquera continúa y, de los cinco abogados que representaban a la familia, tres han renunciado. Nodal busca ahora representación legal de forma independiente, mientras sus padres mantienen a sus propios letrados.
Hace algunos días, Jaime González apareció brevemente junto a su hijo para anunciar proyectos para 2026. Existe un contrato que respalda esta colaboración profesional, aunque no parece haber trascendido al ámbito personal.
En contraste, el matrimonio entre Nodal y Ángela Aguilar atraviesa lo que ambos han denominado su "luna de miel". La cantante de 22 años compartió recientemente fotografías que muestran momentos de intimidad con su esposo.
En una de ellas, Nodal publicó una imagen de Aguilar de espaldas en lo que parece un día de campo, acompañada de la canción "Me gustas", de Joan Sebastian.
Según declaraciones de la pareja durante 2025, preparan su boda religiosa para mayo de este año en Zacatecas, con una celebración de corte tradicional mexicano.
La familia Aguilar, en cambio, ha mostrado cercanía con el matrimonio, aunque los González Nodal permanecen ausentes de ese círculo.