La cláusula contractual que dejó a James Van Der Beek sin ingresos por Dawson's Creek

"Desde que tenía 20 hasta los 26, fue un período bastante intenso", explicó. "Rodaba durante la semana, hacía sesiones de fotos los fines de semana, filmaba películas durante el descanso. Fue una maratón y al final estaba bastante agotado". El agotamiento derivó en un paréntesis profesional tras 2003. Van Der Beek admitió que rechazó múltiples papeles por miedo y burnout, lo que provocó que "la gente dejara de ofrecer", según reconoció ante 'Variety'.