La cláusula contractual que dejó a James Van Der Beek sin ingresos por Dawson's Creek

James Van Der Beek, fallecido este miércoles a los 48 años, nunca percibió dinero por las reposiciones de Dawson's Creek, la serie que lo convirtió en ícono adolescente de finales de los noventa.
Una cláusula contractual firmada a los 20 años le privó de los ingresos residuales que hubieran aliviado las dificultades económicas que marcaron sus últimos años.
La precaria situación financiera del actor se hizo evidente cuando allegados crearon una campaña de financiación colectiva para apoyar a su viuda, Kimberly, y sus seis hijos, en riesgo de perder su vivienda en Texas. En apenas siete horas se recaudaron más de 1,2 millones de dólares.
"No hubo dinero residual", declaró Van Der Beek en 2012 durante una entrevista con el programa 'Today'. "Tenía 20 años. Fue un mal contrato. Vi casi nada de eso".
La confesión contrasta con otras producciones televisivas de la época.
Los protagonistas de Friends perciben aproximadamente 20 millones de dólares anuales cada uno por conceptos de residuales y reposiciones, un modelo de compensación que los actores de Dawson's Creek jamás pudieron replicar.
Las estimaciones sitúan el salario inicial de Van Der Beek y sus compañeros Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams en 35.000 dólares por episodio, cifra que habría alcanzado los 175.000 dólares en la temporada final. La serie, emitida por WB Network durante seis temporadas entre 1998 y 2003, convirtió a Van Der Beek en rostro de toda una generación.
Durante ese periodo trabajó de manera incesante, protagonizando películas como 'Varsity Blues' y 'Texas Rangers' en los recesos de grabación.
"Desde que tenía 20 hasta los 26, fue un período bastante intenso", explicó. "Rodaba durante la semana, hacía sesiones de fotos los fines de semana, filmaba películas durante el descanso. Fue una maratón y al final estaba bastante agotado". El agotamiento derivó en un paréntesis profesional tras 2003. Van Der Beek admitió que rechazó múltiples papeles por miedo y burnout, lo que provocó que "la gente dejara de ofrecer", según reconoció ante 'Variety'.
Los costes médicos derivados de su tratamiento contra el cáncer y la incapacidad para trabajar agravaron la situación económica familiar. En diciembre vendió objetos de 'Dawson's Creek', recaudando 47.000 dólares. En septiembre de 2025, sus antiguos compañeros organizaron una reunión en Broadway para recaudar fondos destinados a su tratamiento.