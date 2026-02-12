  1. Inicio
Hilary Duff revive a Lizzie McGuire en el anuncio de su nueva gira mundial

Después de una década de silencio musical, la cantante y actriz estadounidense Hilary Duff está de vuelta

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 14:22
La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff anunció este jueves su gira mundial 'The Lucky Me Tour', la primera a gran escala en casi dos décadas, que la llevará a visitar siete países, entre ellos México.

La cantante, de 38 años, anunció fechas en EE.UU., Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, comenzando el 22 de junio en Florida, y luego viajando en febrero de 2027 a la Ciudad de México, informó en un comunicado Live Nation.

La estrella de 'Lizzie McGuire' publicó en sus redes sociales un video anunciando la gira, en la que se le puede ver sacando ropa de su closet de distintas épocas de su carrera musical y en las pantallas.

"¿Qué cabe en mi maleta?", dice Duff antes de sacar accesorios que evocan películas como 'A Cinderella Story' (2004) y 'The Lizzie McGuire Movie' (2003), así como canciones icónicas como 'So Yesterday'.

La cantante había adelantado el anuncio de la gira en su último espectáculo 'Small Rooms, Big Nerves' en Los Ángeles (California, EE.UU.).

Duff lanzará su sexto álbum de estudio, 'Luck... or Something', el 20 de febrero, y se prepara para ofrecer seis presentaciones en el Voltaire del Venetian Resort de Las Vegas: las primeras tres a partir del viernes y otras tres más en mayo.

El álbum llega más de una década después de 'Breathe In. Breathe Out'., el último proyecto musical en el que participó la que alguna vez fue considerada "Reina de Disney".

En los últimos años Duff se había mantenido fuera de los reflectores, siendo la serie 'How I Met Your Father' el único trabajo de gran escala en el que había participado. En 2025 regresó a la música con el tema 'Mature' y este año lanzó 'Rommates', ambos temas formarán parte de su nuevo disco.

