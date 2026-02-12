  1. Inicio
Yolanda Andrade rompe el silencio sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Yolanda Andrade ha intervenido públicamente en la prolongada disputa que mantienen Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del hijo de Julián Figueroa

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 12:40
Yolanda Andrade rompe el silencio sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón
1 de 10

La disputa por la custodia del nieto de Maribel Guardia ha alcanzado una nueva dimensión tras la intervención de Yolanda Andrade.

 Foto: Instagram
2 de 10

La conductora, en un reciente encuentro con la prensa tras las grabaciones de Montse y Joe, ha expresado su solidaridad con la actriz costarricense, describiendo la situación como "cansada" y "desagradable" debido a la magnitud pública que ha cobrado un asunto estrictamente personal.

 Foto: Instagram
3 de 10

Andrade fue incisiva al referirse a la dinámica dentro del hogar de la actriz, sugiriendo un sentimiento de deslealtad por parte de Imelda Tuñón. "

 Foto: Instagram
4 de 10

"Qué miedo que en tu casa hayas tratado bien a alguien y va la traición", señaló la presentadora, alineándose con la postura de Guardia, quien recientemente lamentó llevar más de un año sin poder convivir con su nieto.

 Foto: Instagram
5 de 10

El conflicto, que se remonta a principios de 2025, ha estado marcado por acusaciones cruzadas que incluyen señalamientos por consumo de sustancias y presuntas infidelidades dentro del entorno familiar.

 Foto: Instagram
6 de 10

Más allá de las diferencias legales entre las partes, Andrade hizo hincapié en la necesidad de salvaguardar la dignidad del fallecido Julián Figueroa.

 Foto: Instagram
7 de 10

La conductora instó a los medios y a los involucrados a sumarse al respeto por el "dolor de madre" que atraviesa Maribel Guardia, enfatizando que no debe lastimarse la imagen de quien ya no puede defenderse.

 Foto: Instagram
8 de 10

Pese a la insistencia de los reporteros, Andrade declinó ofrecer consejos directos a Tuñón, alegando falta de cercanía personal y subrayando que "no vale la pena andar aconsejando a la gente" en circunstancias de tal complejidad.

 Foto: Instagram
9 de 10

El encuentro mediático también dio pie a que Andrade recordara al productor Pedro Torres, recientemente fallecido por complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

 Foto: Instagram
10 de 10

La conductora, quien ha compartido públicamente sus propios desafíos de salud, reconoció la dureza de la enfermedad. "Te das cuenta de que es una enfermedad que no tiene cura", reflexionó, antes de enviar un mensaje de fortaleza a quienes atraviesan procesos médicos similares.

 Foto: Instagram
