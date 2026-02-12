La solidaridad con la familia de James Van Der Beek supera el millón de dólares tras su muerte

La muerte de James Van Der Beek, ocurrida este miércoles a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, ha dejado tras de sí una crisis financiera para su esposa, Kimberly, y sus seis hijos.
Ante esta situación, un fondo de ayuda creado por amigos del actor en la plataforma GoFundMe ha superado el millón de dólares en apenas un día, alcanzando los 1.32 millones de dólares este jueves por la mañana.
El objetivo inicial de la recaudación, fijado en 250,000 dólares, fue incrementado a 1.5 millones tras la masiva respuesta de más de 26,000 contribuyentes.
Entre los donantes destacan nombres como Zoe Saldaña —quien ha comprometido una aportación mensual de 2,500 dólares—, Kaley Cuoco, Derek Hough y Ricki Lake.
La campaña especifica que el dinero se destinará a cubrir gastos corrientes, deudas acumuladas y la educación de los menores. Según detalla la página de recaudación, la familia se encuentra "sin fondos" debido a los elevados costes del tratamiento contra el cáncer que el actor recibió desde su diagnóstico en agosto de 2023.
"A lo largo de su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales sino también una presión financiera significativa", explica el texto de la iniciativa.
El propio Van Der Beek ya había dado muestras de estas dificultades el año pasado, cuando subastó objetos personales icónicos, como el vestuario del piloto de Dawson’s Creek y equipaciones de la película Varsity Blues, con el fin de financiar su atención médica.
En aquel momento, el actor señaló que, ante los "giros inesperados" de la vida, era el momento de desprenderse de sus pertenencias más queridas.
Kimberly Van Der Beek, quien compartió la iniciativa en sus redes sociales, agradeció el apoyo recibido "con gratitud y el corazón roto". En un comunicado previo, confirmó que el intérprete falleció en paz, enfrentando sus últimos días "con coraje, fe y gracia".
Mientras el proceso de duelo continúa, la familia ha solicitado privacidad para asimilar la pérdida del que fuera uno de los rostros más reconocibles de la televisión de los años noventa.