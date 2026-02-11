Ángela Aguilar afirma sentirse víctima de señalamientos "injustos"

La cantante mexicana Ángela Aguilar retomó la comunicación con sus seguidores mediante un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp, donde expuso su percepción sobre el escrutinio público al que ha estado sometida en los últimos meses.
La artista de 21 años expresó sentirse víctima de un trato diferenciado respecto a otras figuras del medio artístico.
"A veces la vida puede sentirse injusta, porque hay momentos en los que a unos se les señala con dureza mientras a otros se les aplaude por lo mismo, y sí, muchas veces me ha tocado sentirlo en carne propia", escribió la intérprete de "Dime cómo quieres" en el mensaje dirigido a quienes siguen su canal privado.
La declaración llega después de meses marcados por la atención mediática en torno a su relación sentimental con el cantante Christian Nodal.
La hija menor de Pepe Aguilar fundamentó su reflexión en un pasaje del evangelio de Mateo que cuestiona la capacidad humana para juzgar sin antes examinar las propias acciones.
"Hoy en mi lectura me encontré con un versículo que me hizo reflexionar mucho", compartió antes de citar la referencia bíblica que plantea por qué las personas señalan las faltas ajenas sin reconocer las propias.
El versículo al que se refiere es Mateo 7:3 "¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?".
La artista, quien en 2024 contrajo matrimonio con Nodal tras la separación del sonorense con la cantante argentina Cazzu, ha enfrentado comentarios adversos tanto en plataformas digitales como en medios de comunicación tradicionales.
La situación se intensificó cuando la madre de la hija de Nodal realizó declaraciones que fueron interpretadas como críticas indirectas hacia la nueva pareja del intérprete de "Botella tras botella".
La joven cantante cerró su comunicado con un llamado a la coherencia personal. "La verdad, la coherencia y el corazón con el que vivimos siempre hablan más fuerte que cualquier juicio. Les deseo una semana llena de amor, claridad y paz. Los quiero mucho", finalizó en su mensaje del martes.
Paralelamente a sus declaraciones textuales, Aguilar publicó en las historias de su cuenta de Instagram dos fotografías que mostraban fragmentos de su atuendo y la presencia de Nodal. En una de las imágenes aparece vestida con una falda blanca y una blusa gris con bordados artesanales, mientras que en otra se aprecia la mano del cantante junto a su pierna.
Las publicaciones estuvieron acompañadas de música de Natalia Lafourcade, incluida la colaboración My One And Only One que la artista realizó con Mon Laferte y Silvana Estrada.