Congreso Nacional aprueba contratos de préstamos por 195 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Con dispensa de debates, los diputados del Congreso Nacional aprobaron dos contratos de préstamo que ascienden a 195.3 millones de dólares. El primer convenio admitido fue suscrito entre el Poder Ejecutivo con el Fondo de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional por 50 millones de dólares para el empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de grupos de población indígena también afrodescendientes.

Además, se aprobó otro empréstito por un monto de 145.3 millones de dólares con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para promover la transparencia y sostenibilidad tanto fiscal como climática.El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, manifestó que en el pasado CN se gestionó uno de estos convenios mediante el gobierno de Xiomara Castro, por lo que anunció que la bancada de este instituto político iba a respaldar su aprobación.

Incorporación