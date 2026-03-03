Congreso Nacional aprueba contratos de préstamos por 195 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Con dispensa de debates, los diputados del Congreso Nacional aprobaron dos contratos de préstamo que ascienden a 195.3 millones de dólares.
El primer convenio admitido fue suscrito entre el Poder Ejecutivo con el Fondo de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional por 50 millones de dólares para el empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de grupos de población indígena también afrodescendientes.
Además, se aprobó otro empréstito por un monto de 145.3 millones de dólares con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para promover la transparencia y sostenibilidad tanto fiscal como climática.El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, manifestó que en el pasado CN se gestionó uno de estos convenios mediante el gobierno de Xiomara Castro, por lo que anunció que la bancada de este instituto político iba a respaldar su aprobación.
Incorporación
Aunque desde el pasado 11 de febrero entró en vigencia el uso obligatorio del chaleco para conductores y acompañantes de motocicletas, en las mochilas térmicas para delivery se deberá también equipar cintas reflectivas.
Así fue admitido como nueva disposición en el marco de la reforma por adición al numeral 28 del artículo 99 de la Ley de Tránsito. En el artículo incorporado se indica que las empresas dedicadas al rubro deberán de dotar a su personal de estos materiales adhesivos para ser colocados en las mochilas térmicas, mientras que el chaleco siempre tendrá que ser usado de forma imperativa en un horario de 6:00 PM a 6:00 AM.
Por otro lado, la junta directiva del Congreso nombró a las 36 comisiones ordinarias y sus miembros, quedando integrados los congresistas de las cinco bancadas representadas en el órgano unicameral.