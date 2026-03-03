  1. Inicio
  2. · Honduras

Congreso Nacional aprueba contratos de préstamos por 195 millones de dólares

En el Congreso Nacional también fueron nombradas las 36 comisiones ordinarias con sus respectivos miembros. Aquí los detalles

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 18:56
Congreso Nacional aprueba contratos de préstamos por 195 millones de dólares

Por unanimidad, pero sin el uso del sistema de votación electrónica se aprobaron en el Congreso los dos primeros contratos de préstamo con organizaciones internacionales.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con dispensa de debates, los diputados del Congreso Nacional aprobaron dos contratos de préstamo que ascienden a 195.3 millones de dólares.

El primer convenio admitido fue suscrito entre el Poder Ejecutivo con el Fondo de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional por 50 millones de dólares para el empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de grupos de población indígena también afrodescendientes.

Carlos Ledezma: "Este es un Congreso abierto y sobre todo que respeta la democracia"

Además, se aprobó otro empréstito por un monto de 145.3 millones de dólares con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para promover la transparencia y sostenibilidad tanto fiscal como climática.El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, manifestó que en el pasado CN se gestionó uno de estos convenios mediante el gobierno de Xiomara Castro, por lo que anunció que la bancada de este instituto político iba a respaldar su aprobación.

MOE-UE señala intimidación a los medios, injerencia y polarización en las elecciones

Incorporación

Aunque desde el pasado 11 de febrero entró en vigencia el uso obligatorio del chaleco para conductores y acompañantes de motocicletas, en las mochilas térmicas para delivery se deberá también equipar cintas reflectivas.

Así fue admitido como nueva disposición en el marco de la reforma por adición al numeral 28 del artículo 99 de la Ley de Tránsito. En el artículo incorporado se indica que las empresas dedicadas al rubro deberán de dotar a su personal de estos materiales adhesivos para ser colocados en las mochilas térmicas, mientras que el chaleco siempre tendrá que ser usado de forma imperativa en un horario de 6:00 PM a 6:00 AM.

Por otro lado, la junta directiva del Congreso nombró a las 36 comisiones ordinarias y sus miembros, quedando integrados los congresistas de las cinco bancadas representadas en el órgano unicameral.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias