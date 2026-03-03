Carlos Ledezma: "Este es un Congreso abierto y sobre todo que respeta la democracia"

El parlamentario anunció que por primera vez se integrarán 36 comisiones ordinarias, garantizando la representatividad de los cinco partidos con presencia en el Legislativo. “Este no es un Congreso sectario, es un Congreso abierto y respetuoso de la voluntad popular expresada en las elecciones del 30 de noviembre”, subrayó Ledezma, al detallar que cada bancada ha tenido y tendrá participación en las instancias de dictamen y análisis de iniciativas.

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional , diputado Carlos Ledezma, calificó como “histórico” el arranque del actual período legislativo, al informar que en el primer mes de sesiones se han presentado 199 proyectos de ley provenientes de las cinco fuerzas políticas representadas en el hemiciclo. De ese total, 15 ya fueron aprobados como leyes de la República, reflejando –según dijo– el compromiso de los 128 diputados.

Asimismo, informó que se giraron invitaciones a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a universidades del país para que acrediten representantes como veedores permanentes en el pleno.

La medida busca fortalecer la transparencia y permitir que la ciudadanía conozca de primera mano la agenda semanal, la cual será socializada por los jefes de bancada y la junta directiva.

Entre los puntos en agenda, Ledezma mencionó la integración de las comisiones conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el análisis de varios dictámenes, entre ellos un contrato de préstamo por 50 millones de dólares para programas de empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de pueblos indígenas y afrodescendientes.

También se discutirá un préstamo de 145 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), remitido por el Poder Ejecutivo, así como el proyecto de construcción de un puente peatonal presentado por el diputado Jhosy Toscano, del Partido Liberal.