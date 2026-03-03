Zambrano se reúne con alta funcionaria de la ONU para fortalecer apoyo técnico al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este martes una reunión con la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, en la que abordaron mecanismos de cooperación orientados al fortalecimiento del trabajo legislativo en Honduras.
Durante el encuentro, Muschett explicó que la visita tiene como propósito reforzar la colaboración entre el organismo internacional y el Congreso Nacional, especialmente en el acompañamiento técnico para impulsar prioridades nacionales a través de la agenda legislativa.
Según indicó, el apoyo del PNUD podría enfocarse en procesos de modernización institucional, incluyendo la digitalización de servicios y herramientas que permitan mayor transparencia y eficiencia en la labor parlamentaria.
Por su parte, Zambrano expuso que el Congreso mantiene como eje la descentralización y destacó iniciativas aprobadas para respaldar a los gobiernos municipales mediante la entrega de equipo y maquinaria, además de acciones vinculadas al fortalecimiento del sistema de salud.
También señaló que el Legislativo respalda la visión del presidente Nasry Asfura orientada a mejorar la eficiencia del Estado para ampliar la inversión social.
El titular del Legislativo agregó que entre las prioridades del Congreso figura la modernización del sistema de votación en el hemiciclo, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y evitar irregularidades como el uso indebido de curules por diputados de otras bancadas, situación que —según recordó— se registró en administraciones anteriores.
Muschett destacó que los temas discutidos coinciden con los abordados previamente en una reunión sostenida con el mandatario hondureño, particularmente en áreas como descentralización y seguridad ciudadana, subrayando que las reformas impulsadas desde el Congreso pueden traducirse en resultados concretos para la población.
Tras la reunión, ambas partes acordaron continuar con encuentros técnicos para dar seguimiento a una agenda conjunta y fortalecer iniciativas que el PNUD ya desarrolla en el país.