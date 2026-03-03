Zambrano se reúne con alta funcionaria de la ONU para fortalecer apoyo técnico al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este martes una reunión con la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, en la que abordaron mecanismos de cooperación orientados al fortalecimiento del trabajo legislativo en Honduras.

Durante el encuentro, Muschett explicó que la visita tiene como propósito reforzar la colaboración entre el organismo internacional y el Congreso Nacional, especialmente en el acompañamiento técnico para impulsar prioridades nacionales a través de la agenda legislativa.

Según indicó, el apoyo del PNUD podría enfocarse en procesos de modernización institucional, incluyendo la digitalización de servicios y herramientas que permitan mayor transparencia y eficiencia en la labor parlamentaria.