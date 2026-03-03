Programan audiencia de conciliación entre Cossette López y Johel Zelaya para el 16 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.-La audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el fiscal de la República, Johel Zelaya, en el marco de la querella interpuesta por el delito de calumnia, fue programada para el lunes 16 de marzo.
Así lo dio a conocer la mañana de este martes 3 de marzo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien también detalló que las partes fueron citadas a las 9:00 de la mañana.
"Ya se ha notificado a las partes procesales, en este caso la determinación adoptada el juez natural que ha sido designado para conocer la querella que promovió la abogada Cossette López contra el también abogado Johel Zelaya", mencionó Silva afuera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Silva también mencionó que "en este caso se había dado en su momento la notificación de una fecha, pero se pidió reprogramación por parte de la defensa de la señora Cossette López".
"Se han notificado las partes procesales que este lunes 16 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana se estará realizando la audiencia de conciliación, para lo cual ya se ha designado también al juez que realizará esta labor", dijo.
Querella contra Johel Zelaya
Previo al proceso electoral, Marlon Ochoa presentó en una USB unos audios atribuidos a Cossette López y al exjefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, actual presidente del Congreso Nacional.
Esos audios fueron divulgados posteriormente por el fiscal general cuando anunció el inicio de una investigación.
“Las grabaciones muestran la existencia de una asociación ilícita entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado propietario del Congreso Nacional (CN) y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)”, explicó Zelaya en ese momento.
Ante esto López alega que Zelaya actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso y sin que existan pruebas formales en su contra.