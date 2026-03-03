Programan audiencia de conciliación entre Cossette López y Johel Zelaya para el 16 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.-La audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el fiscal de la República, Johel Zelaya, en el marco de la querella interpuesta por el delito de calumnia, fue programada para el lunes 16 de marzo.

Así lo dio a conocer la mañana de este martes 3 de marzo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien también detalló que las partes fueron citadas a las 9:00 de la mañana.

"Ya se ha notificado a las partes procesales, en este caso la determinación adoptada el juez natural que ha sido designado para conocer la querella que promovió la abogada Cossette López contra el también abogado Johel Zelaya", mencionó Silva afuera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).