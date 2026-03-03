Baño de lujo en su oficina: la buena vida de Ricardo Salgado en Planificación Estratégica

Funcionarios del actual gobierno de Nasry Asfura han revelado detalles sobre los lujos que tenía Ricardo Salgado como ministro de Planificación Estratégica en el gobierno de Xiomara Castro... ¡Hasta un baño de lujo en su oficina!
Ricardo Salgado fue ministro de Planificación Estratégica y contaba con un salario de 107,600 lempiras mensuales.
La institución que él dirigía será eliminada por el gobierno de Nasry Asfura, esto fue aprobado en el reciente Consejo de Ministros donde se suprimirá al menos 10 instituciones estatales.
En cuanto a los lujos, el director de medios estatales de la administración de Nasry Asfura, Jairo Rivera Mena, precisó: “Estuvimos hablando con uno de los representantes de los edificios donde estaba la Secretaría y me decía que había bastantes lujos en uno de los edificios...”
Rivera Mena siguió diciendo: “Nos decían que específicamente en uno de los baños que pertenecía a la oficina del exministro Salgado, es un baño espectacular”.
Y abonó: “Nos decían que era un baño espectacular, un baño digno de alguien de mucho dinero y nos dieron la opción de quitar eso porque el edificio al final lo alquilan”.
Entre otros beneficios estaba el goce de 20,000 lempiras para gastos personales, aparte del salario que tenía. De hecho, en tres meses, Ricardo Salgado y la secretaria general gastaron un millón de lempiras en concepto de viáticos.
En 2025 también se dio a conocer que Salgado gastó casi 100 mil lempiras en la compra de chocolates, pistachos, galletas importadas, leche deslactosada y té.
Entre las adquisiciones que hizo figuran: tres bolsas de chocolates blancos, 10 botes de semillas mixtas, con y sin sal; 10 cajas de galletas y 170 paquetes de otra clase de galletas, 8 bolsas de pistachos y 100 litros de leche deslactosada; 70 cajas de diferentes tipos de té, 300 unidades de otros té preparados, refrescos de diferentes sabores y churros de decenas de sabores y presentaciones.
En total fueron 95,201.99 lempiras a favor de la Secretaría de Planificación y Estrategia, que habrían sido para uso personal, no para actividades de la dependencia. Esa compra se hizo en un supermercado en el 2024.