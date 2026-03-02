Ocho años y varios millones después, la obra inconclusa que no será Casa de Gobierno

Aumentó el presupuesto, no el avance, esa es la realidad de la proyectada Casa Presidencial que por tres gobiernos ha seguido en el abandono. La edificación en el gobierno de Nasry Asfura se prevé será sometida a un proceso de remodelación para albergar instituciones públicas que actualmente pagan alquiler fuera del complejo estatal.
En un principio se estipuló que el moderno complejo estaría concluido en un año, es decir, debía entregarse en junio de 2019. Sin embargo, han transcurrido casi ocho años y la edificación se ha convertido en un enorme elefante blanco: sigue inconclusa y sin ningún uso.
Al inicio, la obra estaba valorada en casi 14 millones de dólares, es decir, más de 340 millones de lempiras, con un área de construcción de 8,057 metros cuadrados. No obstante, con el paso de los años el presupuesto y el metraje han ido en aumento.
Fuentes de EL HERALDO Plus relacionadas con el proyecto detallaron que originalmente la obra contemplaba seis niveles y dos plantas bajas, con el fin de que funcionara como Casa Presidencial. Para ello se realizó un diseño especial, en coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo de ese entonces.
El interior del complejo incluía el despacho presidencial, un salón para el Consejo de Ministros, oficinas administrativas, vestíbulos, sala de prensa, un helipuerto en la torre uno del CCG y rutas de ingreso y evacuación exclusivas.
El problema surgió porque desde el gobierno no se completó el pago de los casi 14 millones de dólares. Según la fuente, únicamente se construyó la estructura —obras grises, instalaciones eléctricas y de fontanería, además de algunos acabados—, quedando pendiente la fachada inspirada en el cero maya, que hasta la fecha no se ha ejecutado.
Documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO Plus establecen que durante siete años se han realizado al menos seis addendas, con el fin de modificar el edificio a los gustos y comodidades que las autoridades demandan. El 25 de enero de 2019 se firmó la addenda número dos, por un valor de 3.2 millones de dólares, aumentando el contrato a más de 17.2 millones de dólares.
Se le agregaría un piso más con una dimensión de 966 metros cuadrados, además de realizar adecuaciones nocturnas de un helipuerto, refuerzos estructurales en muros, instalación de cristalería blindada, construcción de torreones y adecuaciones solicitadas por la Guardia de Honor Presidencial (GHP).
La otra addenda costosa fue la número cinco, que se aprobó el 24 de septiembre de 2021, es decir, a pocos días de que terminara la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. El valor de la nueva inversión era de 3.1 millones dólares.
El espacio de construcción aumentó a 10,000 metros cuadrados, se agregó un nivel de cocina de 977 maestros cuadrados y revestimiento de muros en granito y mármol en diferentes niveles. Además, pisos de madera en los niveles 5 y 7, y la adecuación de una sala de usos múltiples.
A pesar de haberse aprobado las addendas, no hubo avances en los nuevos diseños de construcción, ya que, según datos del IOP, a febrero de 2026 la obra estaba en un 65% en toda la estructura por falta de presupuesto. “En el 2024 el gobierno pasado dijo que sí quería estar allí (en el Cuerpo Bajo D)”, estableció la fuente, pero requirieron mejorar las condiciones de seguridad y modificar los diseños interiores de algunos pisos.
Ante las nuevas solicitudes, por medio de Finanzas el gobierno decidió aprobar la asignación de un nuevo presupuesto de 1.09 millones de dólares, es decir, más de 28 millones de lempiras. Datos de DOIH establecen que el presupuesto para la construcción de la nueva Casa Presidencial pasó de casi 14 millones de dólares en 2018 a más de 21.3 millones de dólares en 2024, es decir, más de 550 millones de lempiras al cambio actual.
El titular de Finanzas, Emilio Hércules, afirmó a EL HERALDO Plus que cuando la empresa a cargo entregue el edificio planean darle uso “y habrá que meter instituciones que están pagando alquiler en otros lados”. Lo que significa que no será ocupado como Casa de Gobierno.
Aunque el proyecto se terminará en la administración del presidente Nasry Asfura, él no lo utilizará como Casa de Gobierno, es decir, que mantendrá su funcionamiento en el actual edificio. Por lo anterior, la costosa obra concebida como nueva asa Presidencial nunca lo será.