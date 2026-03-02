Ocho años y varios millones después, la obra inconclusa que no será Casa de Gobierno

A pesar de haberse aprobado las addendas, no hubo avances en los nuevos diseños de construcción, ya que, según datos del IOP, a febrero de 2026 la obra estaba en un 65% en toda la estructura por falta de presupuesto. “En el 2024 el gobierno pasado dijo que sí quería estar allí (en el Cuerpo Bajo D)”, estableció la fuente, pero requirieron mejorar las condiciones de seguridad y modificar los diseños interiores de algunos pisos.