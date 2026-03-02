La decisión de Nasry Asfura con el lobismo que hacía Hugo Llorens en EE UU

El presidente Nasry Asfura ha notificado al embajador de Honduras en EE UU, Enrique Flores Bermúdez, su decisión sobre el lobismo que hacía Hugo Llorens en Estados Unidos. ¿De qué se trata esta determinación?
El presidente Nasry Asfura es el encargado de brindar los lineamientos sobre la política exterior del país, en ese sentido notificó a la canciller Mireya Agüero y al embajador Enrique Flores Bermúdez.
Fue justamente el embajador Flores Bermúdez quien notificó la decisión del presidente Asfura sobre el lobismo que hacía Hugo Llorens en EE UU, servicios contratados en el gobierno de Xiomara Castro.
El diplomático expresó que “la Embajada tiene su papel que jugar y muchas veces, por la experiencia que he tenido, el congresista y las autoridades norteamericanas valoran mucho del país que está acreditado haga las gestiones de manera personal...”.
Siguió diciendo en relación al lobismo que hacía Llorens: “Lo del lobista que ha estado contratado dudo mucho que vaya a continuar”.
“Nosotros vamos a jugar nuestro papel y si es necesario la contratación de expertos vamos a hacer las consultas necesarias, por el momento nosotros vamos a desempeñar ese papel (lobismo).
A mitad de julio del 2022, el exembajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, visitó Casa de Gobierno y se anunció que trabajaría para el gobierno de Xiomara Castro como lobista en Washington.
Llorens trabajaba junto a la firma Arnold & Porter, encargada principal de mejorar las relaciones diplomáticas hondureñas en el Senado y Congreso de Estados Unidos. A esta firma se le pagó por al menos años y medio 90 mil dólares mensuales.
Bajo la gestión del excanciller Eduardo Enrique Reina se justificó este gasto que se comenzó a pagar de junio a diciembre de 2022, ya en 2023 se renovó el contrato por un año. Generando un gasto por 18 meses de $1.6 millones, equivalentes a L 40,111,200.
La compañía de Hugo Llorens era Global Partners LLC y la prestación de servicios no brindó garantías de resultados que buscaba el gobierno. Parte del trabajo de Hugo Llorens al gobierno de Xiomara Castro se centraba en la asesoría y diseño de estrategias mediante su compañía Global Partners LLC.