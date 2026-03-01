  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU

La ex primera dama hizo públicas varias fotos de Juan Orlando Hernández al salir de la cárcel y que no se habían visto

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 21:39
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
1 de 10

La ex primera dama, Ana García de Hernández, publicó fotos inéditas a horas de la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández de la cárcel en EE UU. García dio a conocer diversas fotos y un mensaje en redes sociales.

 Fotos: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
2 de 10

"Hoy (1 de marzo) se cumplen tres meses desde que nuestra familia, y el mundo entero, recibió la noticia de la libertad de Juan Orlando. Después de estar injustamente 1385 días en prisión, Dios abrió las puertas y él salió de esa cárcel", escribió la exprimera dama.

Fotos: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
3 de 10

Esta fue una de las fotos que publicó la ex primera dama. Así lucía JOH tras salir de la cárcel por el indulto que el presidente Donald Trump le otorgó. Hernández tenía barba al salir de la cárcel.

 Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
4 de 10

Otra postal que ella compartió fue esta cuando el expresidente fue trasladado a un hotel pagado por el gobierno de Donald Trump, en ese momento no se había rasurado y mantenía la barba.

Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
5 de 10

Ya con unas horas en Nueva York, JOH pudo rasurarse y esta foto fue tomada por su abogado a horas de su liberación.

Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
6 de 10

Seguidamente la ex primera dama compartió esta foto donde aparece junto a sus hijas hablando con el expresidente luego de salir de la cárcel.

 Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
7 de 10

"Hoy, con gratitud, con gozo y con esperanza, damos gracias a Dios porque Juan Orlando está en libertad. Seguimos confiando en Dios, seguros de que pronto estaremos juntos como familia", posteó la exprimera dama en redes.

Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
8 de 10

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue liberado de la prisión de máxima seguridad USP Hazelton, en Virginia Occidental, el 1 de diciembre de 2025.

 Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
9 de 10

Tras haber sido condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y uso de armas, Hernández recibió un indulto total e incondicional por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Trump argumentó que el proceso judicial bajo la administración anterior fue "injusto" y un "montaje político".

 Foto: Cortesía redes
Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU
10 de 10

Recientemente brindó una entrevista al medio español El Debate y este publicó que JOH se encuentra en “algún lugar de Florida”.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos