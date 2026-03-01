Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU

La ex primera dama, Ana García de Hernández, publicó fotos inéditas a horas de la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández de la cárcel en EE UU. García dio a conocer diversas fotos y un mensaje en redes sociales.
"Hoy (1 de marzo) se cumplen tres meses desde que nuestra familia, y el mundo entero, recibió la noticia de la libertad de Juan Orlando. Después de estar injustamente 1385 días en prisión, Dios abrió las puertas y él salió de esa cárcel", escribió la exprimera dama.
Esta fue una de las fotos que publicó la ex primera dama. Así lucía JOH tras salir de la cárcel por el indulto que el presidente Donald Trump le otorgó. Hernández tenía barba al salir de la cárcel.
Otra postal que ella compartió fue esta cuando el expresidente fue trasladado a un hotel pagado por el gobierno de Donald Trump, en ese momento no se había rasurado y mantenía la barba.
Ya con unas horas en Nueva York, JOH pudo rasurarse y esta foto fue tomada por su abogado a horas de su liberación.
Seguidamente la ex primera dama compartió esta foto donde aparece junto a sus hijas hablando con el expresidente luego de salir de la cárcel.
"Hoy, con gratitud, con gozo y con esperanza, damos gracias a Dios porque Juan Orlando está en libertad. Seguimos confiando en Dios, seguros de que pronto estaremos juntos como familia", posteó la exprimera dama en redes.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue liberado de la prisión de máxima seguridad USP Hazelton, en Virginia Occidental, el 1 de diciembre de 2025.
Tras haber sido condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y uso de armas, Hernández recibió un indulto total e incondicional por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Trump argumentó que el proceso judicial bajo la administración anterior fue "injusto" y un "montaje político".
Recientemente brindó una entrevista al medio español El Debate y este publicó que JOH se encuentra en “algún lugar de Florida”.