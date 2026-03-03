Jefe de Bomberos de Roatán sufre preinfarto luego de enfrentar incendio en reconocido hotel

​Roatán, Honduras.- El agotamiento y el esfuerzo extremo tras el pavoroso incendio en el hotel Fantasy Island han pasado factura en la salud del comandante del Cuerpo de Bomberos de Roatán, Wilmer Guerrero, quien sufrió un preinfarto este martes.

​Guerrero lideró personalmente las operaciones de combate al fuego en el reconocido hotel durante toda la noche del lunes y la madrugada de este martes, enfrentando condiciones adversas por más de seis horas continuas hasta lograr controlar el siniestro a la 1:00 a.m.

Tras la intensa jornada, el comandante presentó complicaciones de salud, siendo trasladado de emergencia al hospital Satuye de la isla, donde el personal médico logró estabilizarlo inicialmente.​