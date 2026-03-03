Jefe de Bomberos de Roatán sufre preinfarto luego de enfrentar incendio en reconocido hotel

Roatán, Honduras.- El agotamiento y el esfuerzo extremo tras el pavoroso incendio en el hotel Fantasy Island han pasado factura en la salud del comandante del Cuerpo de Bomberos de Roatán, Wilmer Guerrero, quien sufrió un preinfarto este martes.
Guerrero lideró personalmente las operaciones de combate al fuego en el reconocido hotel durante toda la noche del lunes y la madrugada de este martes, enfrentando condiciones adversas por más de seis horas continuas hasta lograr controlar el siniestro a la 1:00 a.m.
Tras la intensa jornada, el comandante presentó complicaciones de salud, siendo trasladado de emergencia al hospital Satuye de la isla, donde el personal médico logró estabilizarlo inicialmente.
Debido a la gravedad de su condición cardiaca y la necesidad de atención especializada, las autoridades determinaron su traslado vía aérea hacia San Pedro Sula la tarde de este martes al Seguro Social.
La noticia ha causado consternación en la comunidad de Islas de la Bahía, que reconoce la valentía de Guerrero al frente de las unidades que evitaron que el incendio consumiera la totalidad del complejo hotelero de madera en French Harbour.
"Su entrega fue total durante el siniestro. Esperamos una pronta recuperación para nuestro comandante, quien siempre está en la primera línea de batalla", comentaron compañeros del equipo bomberil.