Incendio en hotel de Roatán se extiende hasta la orilla del mar

Roatán, Honduras.- Un voraz incendio mantiene en alerta a turistas y residentes en Roatán, Islas de la Bahía, luego de registrarse un fuerte siniestro en un reconocido hotel de la zona.

Las llamas avanzaron hasta alcanzar la orilla de la playa, donde un amplio equipo del Cuerpo de Bomberos trabaja intensamente para sofocar el fuego.

De acuerdo con el teniente Wilmer Guerrero, la estructura del hotel ya se encuentra comprometida en un 35% a 40%, lo que agrava la emergencia.