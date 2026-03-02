  1. Inicio
Incendio en hotel de Roatán se extiende hasta la orilla del mar

El incendio, que comenzó en horas recientes, se propagó rápidamente hasta la zona costera del hotel, mientras bomberos trabajan para sofocar las llamas

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 21:53

Roatán, Honduras.- Un voraz incendio mantiene en alerta a turistas y residentes en Roatán, Islas de la Bahía, luego de registrarse un fuerte siniestro en un reconocido hotel de la zona.

Las llamas avanzaron hasta alcanzar la orilla de la playa, donde un amplio equipo del Cuerpo de Bomberos trabaja intensamente para sofocar el fuego.

De acuerdo con el teniente Wilmer Guerrero, la estructura del hotel ya se encuentra comprometida en un 35% a 40%, lo que agrava la emergencia.

En imágenes: Fuertes llamas consumen complejo de famoso hotel en Roatán

Varios videos del incendio se han viralizado en redes sociales, mostrando el caos y la magnitud del siniestro, así como los esfuerzos de los equipos de emergencia por contenerlo.

Los bomberos corren de un lado a otro con sus mangueras para intentar llegar a los puntos de mayor intensidad, en medio de un ambiente denso por el humo.

Según las autoridades, uno de los principales obstáculos es el daño en el puente de acceso al hotel, lo que impide el ingreso de camiones pesados con mayor capacidad para abastecer de agua la zona afectada.

“Está comprometido como un 40%”: incendio devora reconocido hotel en Roatán

Ante esta situación, los equipos de emergencia intentan succionar agua del mar como alternativa para combatir las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose.

