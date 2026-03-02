“Está comprometido como un 40%”: incendio devora reconocido hotel en Roatán

Roatán, Honduras.- Un voraz incendio se registró este lunes en un reconocido hotel de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, dejando comprometida entre el 35 y 40 por ciento de la estructura, según informó el Cuerpo de Bomberos.
El teniente Wilmer Guerrero detalló que el siniestro comenzó aproximadamente 30 minutos antes de que brindara declaraciones y que al lugar se desplazaron dos camiones de la institución, además de dos unidades particulares para apoyar las labores.
Guerrero explicó que, aunque una parte del fuego ya fue controlada, la estructura presenta daños considerables, lo que complica las tareas de extinción. “Está bien comprometida la estructura y va a estar complicado el trabajo para controlarlo”, señaló.
Uno de los principales obstáculos es el daño en el puente de acceso al hotel, lo que impide el ingreso de camiones pesados con mayor capacidad de abastecimiento de agua.
Ante esta situación, los bomberos optaron por buscar una alternativa para enfrentar las llamas desde la parte norte del edificio. “Estamos tratando de succionar agua del mar para poder controlarlo”, indicó el oficial.
El teniente agregó que la prioridad es evitar que el fuego se propague hacia otras áreas del inmueble, especialmente las habitaciones ubicadas en la zona norte, que aún no han sido alcanzadas en su totalidad.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas, mientras continúan las labores para sofocar por completo el incendio y evaluar los daños materiales.