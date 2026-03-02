Los cortes de energía para este martes 3 de marzo en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía programados para este martes 3 de marzo en varias zonas de Catacamas, en el departamento de Olancho y San Pedro Sula. Según informó la empresa energética por medio de sus canales oficiales, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos de mantenimiento en circuitos y subestaciones.

¿Qué zonas específicas estarán sin luz por varias horas? A continuación el listado completo:



Catacamas, Olancho: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los cortes de energía afectarán a toda la ciudad de Catacamas, incluyendo las residenciales como Los Llanos 1 y Los Llanos 2, barrio La Trinidad, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio y parte de la colonia Los Maestros. Residencial Rosales, la escuela El Sembrador, barrio El Llano, el Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola y la aldea La Unión. Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. Tampoco habrá energía eléctrica en todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.

San Pedro Sula: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.