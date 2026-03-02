Así es la nueva vida de Nahúm Espinoza tras haber dejado la TV e iniciar trabajo gubernamental

Nahúm Espinoza hoy vive una realidad lejos de la televisión y del fútbol profesional. Esta es la actualidad del extécnico nacional que se dio a conocer por lograr campeonatos en Olimpia y comentar en TVC. ¿A qué se dedica?
Espinoza salió de TVC luego de la pandemia y hasta la fecha no ha retornado a la televisión como comentarista.
En su momento explicó sobre su salida de TVC: “Yo tenía un arreglo con Rafael Ferrari (Q.D.D.G), yo venía del Olimpia, e iba a trabajar por mi conocimiento como entrenador a Televicentro. Eran dos partes. En la pandemia entiendo todo lo que sucedió, estuve con las reservas con Cocli Salgado y cuando se dio el despido, ahí yo dije: 'hasta aquí nomás llegué' porque yo no soy periodista, no soy de televisión.
Y abonó en su momento: “Yo soy del fútbol. Mi primer trabajo siempre tiene que ser el fútbol, lo otro era, porque como el señor Ferrari me lo había dicho: ‘yo quiero que vos transmitás tus conocimientos en televisión’, claro, con él era una confianza y no se trataba solo de dinero, sino de él cómo era y cómo soy yo.
¿A qué se dedica actualmente? Espinoza tiene un trabajo con la Secretaría de Educación y su vinculación se dio desde el gobierno de Xiomara Castro. Lo hace mediante un programa deportivo.
A su vez, Nahúm Espinoza ha iniciado una escuela de fútbol para niños y niñas en Tegucigalpa.
La escuela la fundó junto a Jorge Ferrufino y se llama Escuela de Iniciación de Fútbol (Edidfut). Espinoza ahora es formador de jugadores en Honduras.
En charla con EL HERALDO, Espinoza confesó que “yo ya no veo fútbol ya, cambió tanto mi accionar en mis hábitos”. Dijo, además, que ahora solo mira 15 minutos de un juego y con eso le basta.
Nahúm Espinoza también dijo que no extraña dirigir a nivel profesional, sin embargo, si llegase a tener una oportunidad lo tomaría sin problemas.
Es de esta manera que Nahúm Espinoza hoy está con su escuela de fútbol en Tegucigalpa y trabajando para la Secretaría de Educación en un programa deportivo.