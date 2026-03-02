Así es la nueva vida de Nahúm Espinoza tras haber dejado la TV e iniciar trabajo gubernamental

En su momento explicó sobre su salida de TVC: “Yo tenía un arreglo con Rafael Ferrari (Q.D.D.G), yo venía del Olimpia, e iba a trabajar por mi conocimiento como entrenador a Televicentro. Eran dos partes. En la pandemia entiendo todo lo que sucedió, estuve con las reservas con Cocli Salgado y cuando se dio el despido, ahí yo dije: 'hasta aquí nomás llegué' porque yo no soy periodista, no soy de televisión.