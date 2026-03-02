  1. Inicio
Lamine Yamal no pierde tiempo: La inda modelo que se robó el corazón del jugador del Barcelona

El delantero español tuvo un romance con la cantante Nicki Nicole en el año 2025

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 10:07
El atacante del Barcelona Lamine Yamal está siendo vinculado en una relación amorosa con esta bella modelo de Victoria's Secret. Te contamos quién es ella.

Fotos: Cortesía.
Lamine Yamal firmó ayer una de sus actuaciones más destacadas de la temporada, tras marcar su primer hat-trick como profesional en la contundente victoria del Barcelona sobre el Villarreal (4-1) en LaLiga.

 Marcos Roque
Muchos recuerdan que el futbolista y la cantante Nicki Nicole tuvieron un breve romance en 2025. La relación terminó porque vivían en mundos diferentes y casi nunca tenían tiempo para compartir juntos.
El extremo de 18 años ya se olvidó por completo de la argentina y se enfoca en su trabajo con el Barcelona, aunque ya podría haber encontrado una nueva ilusión: se trata de la hermosa Lily Rowland.
Lamine estaría conociendo a la influencer británica de 21 años. Desde Mediaset Infinity, la escritora Anna Gurguí ha puesto sobre la mesa la vida sentimental del jugador y habla de un posible noviazgo entre ellos.
Cabe mencionar que ninguno de los dos se siguen en redes sociales, pero sí que se han detectado algunas interacciones mutuas puntuales, como los famosos 'likes' en alguna que otra publicación.
En cuestión de horas, el nombre de Lily Rowland comenzó a circular con fuerza en TikTok, Instagram y X, convirtiéndose en tendencia y despertando la curiosidad de miles de fans por su interacción con Lamine.
Además, la guapa modelo se ha declarado públicamente aficionada del Barcelona y ha tenido la oportunidad de presenciar los partidos y ver desde la primera fila al talentoso delantero.
La noticia también fue publicada por la revista '¡Hola!', donde catalogan a Lily como "una de las creadoras de contenido emergentes más seguidas del Reino Unido".
"Modelo e influencer, su imagen combina frescura, estética cuidada y un estilo que mezcla tendencias urbanas con guiños al glamour clásico británico", apunta el citado medio español.
En TikTok suma una comunidad fiel que sigue de cerca sus videos de moda, belleza y lifestyle, mientras que en Instagram, donde suma 1 millón de seguidores, comparte editoriales, viajes y colaboraciones con marcas.
Su perfil encaja a la perfección con la nueva generación de influencers que han sabido convertir su presencia digital en una auténtica marca personal.
Más allá de las cifras, que continúan creciendo a raíz de esta supuesta relación con Lamine, Lily proyecta una imagen sofisticada pero cercana, algo que ha resultado clave para conectar con una audiencia joven e internacional.
Para muchos aficionados, las recientes interacciones del futbolista con la influencer suponen algo más que una simple amistad digital.
En la era de las redes sociales, donde cada gesto es analizado al milímetro, cualquier conexión pública entre dos figuras mediáticas se interpreta como una declaración de intenciones. Y en este caso, la química virtual ha sido suficiente para disparar las teorías.
El posible romance también refleja una tendencia cada vez más habitual: la conexión entre deportistas e influencers. Estas relaciones, además de captar la atención del público, amplifican el impacto mediático de ambas partes.
Sin embargo, ninguno ha confirmado oficialmente la naturaleza de su vínculo. Fieles al estilo de las nuevas generaciones, parecen dejar que sean las redes quienes construyan el relato. Esa ambigüedad, lejos de apagar el interés, lo aviva aún más.
Mientras el crack azulgrana refuerza su presencia en el mundo del entretenimiento, la creadora de contenido multiplica su visibilidad a escala global.
En una de sus últimas publicaciones en Instagram aparece festejando por todo lo alto un tanto de Lamine Yamal.
