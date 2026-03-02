Eclipse lunar total: hora, cómo y dónde ver en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, el cielo prepara un espectáculo astronómico que captará la atención de la población, entre aficionados y expertos en diferentes partes de Centroamérica. Un eclipse lunar total o también conocido como “Luna de Sangre”.

Se trata del primer eclipse lunar total del año, uno de los eventos celestes más visibles en el continente americano. Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra en su órbita alrededor del sol se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, por lo que proyecta su sombra sobre el satélite, aunque esto es algo que ocurre cada mes aproximadamente, también debe coincidir el plano orbital de la Luna con la Tierra en puntos conocidos como nodo.

El color rojizo que caracteriza la “Luna de Sangre” tiene una explicación física. Aunque la Tierra bloquea directamente la luz solar, los rayos que atraviesan la atmósfera terrestre se desvían y se filtran, permitiendo que la luz roja llegue hasta la Luna y la ilumine con un brillo cálido y misterioso.