En mayo FREE llevará el indie rock hondureño a escenarios brasileños por primera vez

Tegucigalpa, Honduras.- La banda hondureña de indie rock FREE actuará fuera de su país por primera vez en mayo de 2026, con dos fechas confirmadas en Brasil. Los días 1 y 2 de mayo se presentarán en el Metanoia Cultural Fest en Espírito Santo, y el 9 de mayo en el evento Comunidade Justiça & Retidão en Belo Horizonte, Minas Gerais. Para una banda que ha operado íntegramente dentro de Honduras desde octubre de 2003, las fechas representan la apertura de un capítulo que ha tardado más de dos décadas en llegar. FREE surgió de una confluencia entre el skate y la música, en condiciones que distaban mucho de lo convencional. "Fue un momento en que nuestras afinidades por el skate y la pasión por la música se encontraron de forma natural", recuerda la banda.

"Empezamos a tocar juntos con el deseo de hacer música con sentido, música que pudiera transmitir un mensaje positivo." En los primeros años, el equipamiento era lo que hubiera disponible. "A veces usábamos cajas de cartón y guitarras prestadas acústicas de baja calidad, solo por la pasión de contar nuestras vivencias con un Dios real", explican. El propio nombre FREE lleva esa misma impronta de improvisación y rebeldía. Tomado de una canción de la banda POD, cuya influencia el grupo reconoce abiertamente, el nombre refleja el espíritu con el que comenzaron. "Usamos Freestyle por lo rebelde que significó iniciar una banda sin dinero, sin guitarras, sin batería", explican. "Solo por la pasión de contar nuestras vivencias.

"A lo largo de dos décadas, FREE ha desarrollado un sonido que transita entre el indie, el rock alternativo y el pop, con temática cristiana como hilo conductor. Su álbum Nada es Imposible marcó una producción más definida y una identidad artística más clara. "Sonamos más definidos, sin perder la esencia con la que comenzamos", señala la banda.

"Hay melodías potentes, letras que hablan con verdad y una personalidad sonora propia." Entre las composiciones que mayor peso personal tienen, el grupo destaca "Desastre", "Quiero Vivir" y "Toma mi Corazón" — temas que describen como nacidos de experiencias reales — junto a "Fuerte", una canción con veinte años de historia que aparecerá en su próximo segundo álbum.





Nueva producción

Ese segundo disco está ya en proceso, y la banda anticipa una expansión deliberada de "su paleta sonora". "El sonido es mucho más maduro, experimentando con varios géneros musicales", señalan, con material nuevo que explora direcciones tropicales y alternativas en busca de nuevos públicos más allá de su base actual.

Esa base ya ha crecido en nuevas direcciones a través del streaming. Spotify les ha traído oyentes en Filipinas, Canadá, España, México y Argentina. "Las redes hacen un contacto más efímero", reconoce la banda, "pero plataformas como Spotify nos ha ayudado a tener audiencia en países como Filipinas, Canadá, España, México y Argentina." Sobre la escena independiente hondureña, FREE habla con la llaneza de quien lleva más de veinte años dentro de ella.