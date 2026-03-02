Saraí Espinal confirma su divorcio: “Por única vez me referiré a este tema”

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, confirmó públicamente este lunes 2 de marzo su separación del capitán José Coello mediante un comunicado en el que solicitó respeto y prudencia ante la difusión de información relacionada con su vida personal.

En el documento, la congresista explicó que la decisión de separarse fue tomada hace varios meses por motivos estrictamente familiares, los cuales —según señaló— competen únicamente a su entorno privado.

Espinal indicó que, tras hacerse público el divorcio en el Registro Nacional de las Personas (RNP), comenzó a circular información relacionada con su vida personal, situación que la llevó a pronunciarse por única vez sobre el tema.

La parlamentaria aseguró que mantiene una buena comunicación con su expareja por el bienestar de su hija, quien continuará siendo la prioridad de ambos. En ese sentido, pidió a la ciudadanía y a la opinión pública actuar con respeto y evitar comentarios malintencionados.