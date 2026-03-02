  1. Inicio
Mansiones y un carwash: los lugares allanados en la zona norte del país

Mansiones y varios negocios están siendo allanados este lunes en varias zonas del atlántico hondureño. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 10:32
Mansiones y un carwash: los lugares allanados en la zona norte del país
1 de 10

Un total de ocho allanamientos de morada y tres inspecciones con el objetivo de recolectar evidencia y ubicar a integrantes de una organización investigada por tráfico internacional de drogas se llevan a cabo este lunes en la zona atlántica del país.

 Fotos: Cortesía
2 de 10

Durante los operativos realizados en la residencial Turín de La Ceiba, autoridades reportaron la captura de Martín Mauricio Flores Vallecillo, señalado como uno de los principales investigados dentro de la estructura criminal.

 Fotos: Cortesía
3 de 10

De acuerdo con el portavoz de la Atic, Jorge Galindo, el detenido será trasladado a Tegucigalpa una vez finalicen las diligencias, mientras continúan las acciones para ubicar a otras personas presuntamente involucradas en la recepción, custodia y logística de cargamentos de cocaína provenientes de Suramérica.

 Foto: Cortesía
4 de 10

La investigación se deriva del decomiso de 2,835 kilos de cocaína efectuado el 21 de abril de 2024 en el sector de Tasbarraya, departamento de Gracias a Dios, donde el cargamento era transportado en una lancha tipo “go fast” identificada como Ismael.

 Foto: Cortesía
5 de 10

La interdicción marítima fue realizada mediante una operación conjunta entre fiscales, agentes de investigación y la Fuerza Naval de Honduras, que permitió interceptar la embarcación en altamar.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Tras el decomiso, agentes contra el crimen organizado desarrollaron análisis técnicos, seguimientos e investigaciones de vigilancia que permitieron vincular a varios sospechosos con la estructura encargada del traslado de droga desde Colombia hacia territorio hondureño.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Las autoridades también investigan un supuesto incremento patrimonial injustificado atribuido al presunto cabecilla de la organización, relacionado con la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Los operativos cuentan con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza de Tarea Atlántica y personal de la Fuerza Naval con base en La Ceiba.

 Foto: Cortesía
9 de 10

El Ministerio Público informó que estas acciones forman parte del seguimiento a casos de incautaciones de droga, orientados a identificar y judicializar a las estructuras responsables del tráfico transnacional de estupefacientes en el país.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Jorge Galindo afirmó que los operativos seguirán durante el día.

 Foto: Cortesía
