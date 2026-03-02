  1. Inicio
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira

Versiones brindadas por familiares indican que el menor se encontraba fuera de su casa, cuando cayó al suelo y se percataron de que había sido herido de bala

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 09:16
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
1 de 10

Emerson Isaac Díaz Villanueva, un menor de 14 años, habría muerto tras recibir el impacto de una bala perdida en la comunidad de Coalaca Las Flores, en el departamento de Lempira. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
2 de 10

El hecho se registró durante la tarde del domingo, 1 de marzo, cuando, según familiares del menor, este se encontraba afuera de su vivienda. Aseguraron que no escucharon disparos previos ni discusiones

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
3 de 10

Revelaron que repentinamente el menor cayó al suelo, aparentemente alcanzado por una bala en su cabeza, por lo que los familiares lo trasladaron a un centro asistencial cercano.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
4 de 10

El joven fue ingresado inicialmente en el Hospital Juan Manuel Gálvez. Debido a la gravedad de su condición, fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
5 de 10

Lamentablemente, Emerson no logró sobrevivir. Radiografías muestran que la bala impactó entre la médula espinal y el cerebro, acabando así con su vida.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
6 de 10

La tía del menor exigió a las autoridades esclarecer los hechos: "Bala perdida. Las autoridades que se encarguen de averiguar si es lo que dicen que es la muerte de mi sobrino. No se puede quedar impune el maldito que lo hizo, tiene que pagarlo", afirmó.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
7 de 10

"Cualquier información que tenga, háganmela saber por favor. No permitan que una vida de un niño como si nada se pierda. Y si tienen información, pueden mandarme mensaje al privado. Voy a estar agradecida y generosa por información de mi sobrino", lamentó.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
8 de 10

El hecho ha causado conmoción en la comunidad de Coalaca Las Flores, donde vecinos lamentan la pérdida de un joven considerado un estudiante ejemplar.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
9 de 10

"Maldito, maldito el que hizo eso a un angelito, y eso todo por los que venden droga y bebidas que están destruyendo a todo el mundo. Eso es donde quiera esa tirazón y la policía nada, solo quitando motos", escribió un vecino.

 Foto: Redes sociales
Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira
10 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni avances significativos en la investigación del caso.

 Foto: Redes sociales
