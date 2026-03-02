Emerson Villanueva, menor que habría muerto tras impacto de bala perdida en Lempira

Emerson Isaac Díaz Villanueva, un menor de 14 años, habría muerto tras recibir el impacto de una bala perdida en la comunidad de Coalaca Las Flores, en el departamento de Lempira. Aquí los detalles:
El hecho se registró durante la tarde del domingo, 1 de marzo, cuando, según familiares del menor, este se encontraba afuera de su vivienda. Aseguraron que no escucharon disparos previos ni discusiones
Revelaron que repentinamente el menor cayó al suelo, aparentemente alcanzado por una bala en su cabeza, por lo que los familiares lo trasladaron a un centro asistencial cercano.
El joven fue ingresado inicialmente en el Hospital Juan Manuel Gálvez. Debido a la gravedad de su condición, fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.
Lamentablemente, Emerson no logró sobrevivir. Radiografías muestran que la bala impactó entre la médula espinal y el cerebro, acabando así con su vida.
La tía del menor exigió a las autoridades esclarecer los hechos: "Bala perdida. Las autoridades que se encarguen de averiguar si es lo que dicen que es la muerte de mi sobrino. No se puede quedar impune el maldito que lo hizo, tiene que pagarlo", afirmó.
"Cualquier información que tenga, háganmela saber por favor. No permitan que una vida de un niño como si nada se pierda. Y si tienen información, pueden mandarme mensaje al privado. Voy a estar agradecida y generosa por información de mi sobrino", lamentó.
El hecho ha causado conmoción en la comunidad de Coalaca Las Flores, donde vecinos lamentan la pérdida de un joven considerado un estudiante ejemplar.
"Maldito, maldito el que hizo eso a un angelito, y eso todo por los que venden droga y bebidas que están destruyendo a todo el mundo. Eso es donde quiera esa tirazón y la policía nada, solo quitando motos", escribió un vecino.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni avances significativos en la investigación del caso.