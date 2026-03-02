Lo que se sabe del crimen de "Macarena", vendedor de carros asesinado en SPS

Un nuevo crimen se registró en el barrio Concepción, de San Pedro Sula, donde un hombre fue asesinado a disparos esta mañana. Esto se sabe sobre la víctima:
El crimen ocurrió en horas tempranas de este lunes -02 de marzo- en el sector conocido como La Esquina Caliente, ubicado sobre la segunda avenida del barrio Concepción.
Jorge Rodríguez, conocido popularmente como “Macarena”, un vendedor de vehículos, fue la víctima de este lugar, quien fue atacado a dispatos por sujetos desconocidos.
Según reportes preliminares, Rodríguez fue interceptado por sujetos desconocidos mientras se desplazaba por la zona.
Testigos relataron que los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, provocando su muerte en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en el suelo.
Personal de la Policía Nacional acordonó el área para asegurar que no se perdieran indicios que pudieran esclarecer lo ocurrido.
Medicina Forense fue requerida para trasladar el cuerpo de Rodríguez y realizar los procedimientos necesarios para la investigación.
Rodríguez era conocido en la comunidad por su labor de venta de automóviles, actividad que realizaba en distintos sectores de San Pedro Sula.
Los investigadores trabajan en recopilar testimonios, revisar cámaras de seguridad y analizar cualquier evidencia que permita esclarecer el asesinato de “Macarena”.
Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad de los implicados.