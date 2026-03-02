  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Lo que se sabe del crimen de "Macarena", vendedor de carros asesinado en SPS

En horas tempranas de este lunes se registró un crimen sangriento, donde una persona perdió la vida tras ser atacada por sujetos desconocidos en el barrio Concepción

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 08:34
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
1 de 10

Un nuevo crimen se registró en el barrio Concepción, de San Pedro Sula, donde un hombre fue asesinado a disparos esta mañana. Esto se sabe sobre la víctima:

Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
2 de 10

El crimen ocurrió en horas tempranas de este lunes -02 de marzo- en el sector conocido como La Esquina Caliente, ubicado sobre la segunda avenida del barrio Concepción.

 Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
3 de 10

Jorge Rodríguez, conocido popularmente como “Macarena”, un vendedor de vehículos, fue la víctima de este lugar, quien fue atacado a dispatos por sujetos desconocidos.

 Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
4 de 10

Según reportes preliminares, Rodríguez fue interceptado por sujetos desconocidos mientras se desplazaba por la zona.

 Sofía Portillo
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
5 de 10

Testigos relataron que los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, provocando su muerte en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en el suelo.

Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
6 de 10

Personal de la Policía Nacional acordonó el área para asegurar que no se perdieran indicios que pudieran esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
7 de 10

Medicina Forense fue requerida para trasladar el cuerpo de Rodríguez y realizar los procedimientos necesarios para la investigación.

 Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
8 de 10

Rodríguez era conocido en la comunidad por su labor de venta de automóviles, actividad que realizaba en distintos sectores de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
9 de 10

Los investigadores trabajan en recopilar testimonios, revisar cámaras de seguridad y analizar cualquier evidencia que permita esclarecer el asesinato de “Macarena”.

 Foto: Redes sociales
Lo que se sabe del crimen de Macarena, vendedor de carros asesinado en SPS
10 de 10

Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad de los implicados.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos