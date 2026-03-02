"Nos vamos a casar, amor": mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso

"Me dolerás toda la vida, mi amor. Te amaré hasta el último suspiro", escribió Gabriela Aguilar, luego de que su pareja, el policía Antony Mendoza, perdiera la lucha contra el cáncer. Esto dijo tras su muerte:
La Policía Nacional de Honduras confirmó el fallecimiento del agente Antony Joel Mendoza Izaguirre, tras varios años luchando con una enfermedad.
Según la Dirección de Comunicación Estratégica de la institución, el agente murió a causa de cáncer terminal en el hígado.
Mendoza estaba asignado a la Unidad Metropolitana #7 (UMEP-7) Satélite en San Pedro Sula, según confirmaron las autoridades.
Entre lágrimas y profunda tristeza, las autoridades realizaron las honras fúnebres del oficial, quien fue descrito como una persona entregada en su trabajo.
En redes sociales, su novia Gabriela Aguilar posteó un mensaje de Antony antes de su muerte, donde reveló que ambos tenían planes de boda, además de videos conmovedores.
"Sí, nos vamos a casar, amor", se lee en el mensaje. "Me dolerás toda la vida, mi amor. Te amaré hasta el último suspiro", mencionó en otro video.
"Voy a extrañar cada momento a su lado, mi amor. No puedo asimilar no tenerlo nunca más, mi bello ángel. Nuestras almas nunca se van a separar; mi vida, se lo prometí. Nos veremos en otra vida, mi amor, se lo aseguro", lamentó.
La jefa de la UMEP-7, Esna Suyapa Sánchez David, entregó un acuerdo de duelo a su madre, Lily Mendoza, en reconocimiento a su labor y dedicación.
El cortejo fúnebre contó con la presencia de oficiales, agentes y compañeros de trabajo, quienes compartieron con él.
Familiares y amigos expresaron su pesar, recordando a Mendoza Izaguirre como una persona carismática y comprometida con la labor policial.
Racing FC, equipo afiliado a la Liga Unida de Oriente de El Paraíso, el el departamento bajo el mismo nombre, publicó: "Es duro despedir a un héroe y a un ser humano lleno de sueños. Vuela alto, león; la manada te extrañará, pero algo sí es seguro: tu recuerdo será eterno".