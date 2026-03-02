  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Nos vamos a casar, amor": mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso

Aunque los planes de Antony Mendoza y su novia, Gabriela Aguilar, eran dar el siguiente paso: casarse, lamentablemente la muerte truncó sus sueños

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 07:49
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
1 de 12

"Me dolerás toda la vida, mi amor. Te amaré hasta el último suspiro", escribió Gabriela Aguilar, luego de que su pareja, el policía Antony Mendoza, perdiera la lucha contra el cáncer. Esto dijo tras su muerte:

Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
2 de 12

La Policía Nacional de Honduras confirmó el fallecimiento del agente Antony Joel Mendoza Izaguirre, tras varios años luchando con una enfermedad.

 Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
3 de 12

Según la Dirección de Comunicación Estratégica de la institución, el agente murió a causa de cáncer terminal en el hígado.

 Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
4 de 12

Mendoza estaba asignado a la Unidad Metropolitana #7 (UMEP-7) Satélite en San Pedro Sula, según confirmaron las autoridades.

Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
5 de 12

Entre lágrimas y profunda tristeza, las autoridades realizaron las honras fúnebres del oficial, quien fue descrito como una persona entregada en su trabajo.

 Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
6 de 12

En redes sociales, su novia Gabriela Aguilar posteó un mensaje de Antony antes de su muerte, donde reveló que ambos tenían planes de boda, además de videos conmovedores.

Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
7 de 12

"Sí, nos vamos a casar, amor", se lee en el mensaje. "Me dolerás toda la vida, mi amor. Te amaré hasta el último suspiro", mencionó en otro video.

Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
8 de 12

"Voy a extrañar cada momento a su lado, mi amor. No puedo asimilar no tenerlo nunca más, mi bello ángel. Nuestras almas nunca se van a separar; mi vida, se lo prometí. Nos veremos en otra vida, mi amor, se lo aseguro", lamentó.

Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
9 de 12

La jefa de la UMEP-7, Esna Suyapa Sánchez David, entregó un acuerdo de duelo a su madre, Lily Mendoza, en reconocimiento a su labor y dedicación.

 Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
10 de 12

El cortejo fúnebre contó con la presencia de oficiales, agentes y compañeros de trabajo, quienes compartieron con él.

Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
11 de 12

Familiares y amigos expresaron su pesar, recordando a Mendoza Izaguirre como una persona carismática y comprometida con la labor policial.

 Foto: Redes sociales
Nos vamos a casar, amor: mensaje de novia de Antony Mendoza, policía que murió en El Paraíso
12 de 12

Racing FC, equipo afiliado a la Liga Unida de Oriente de El Paraíso, el el departamento bajo el mismo nombre, publicó: "Es duro despedir a un héroe y a un ser humano lleno de sueños. Vuela alto, león; la manada te extrañará, pero algo sí es seguro: tu recuerdo será eterno".

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos