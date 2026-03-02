Tenía una deuda económica pendiente: Florida Ramírez, asesinada en Orica

El cuerpo de Florida Ramírez fue encontrado sin vida exactamente en la zona de Joya del Quebracho, municipio de Orica, Francisco Morazán, el día domingo, tras haber desaparecido desde un día anterior. Aquí lo ocurrido:
En una zacatera de la parte trasera de un kínder fue encontrada Florida Bernarda Ramírez Bejarano, de 40 años de edad, luego de haber desaparecido desde el día sábado en horas tempranas.
Tras su crimen, rápidamente se dio captura a dos posibles sospechosos, quienes habrían asesinado a la mujer de varios impactos de bala.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a dos sujetos por suponerlos responsables del delito de homicidio en contra de Florida Ramírez.
Los capturados son hermanos, ambos originarios de Orica y residentes en la aldea Joya del Quebracho, de 34 y 44 años.
Según las líneas de investigación recabadas por los investigadores de la DPI, el móvil del crimen se orienta a una deuda económica que los hermanos mantenían con la víctima.
Durante las labores de allanamiento en el sector de Orica, las autoridades localizaron en una vivienda evidencias, entre ellas, prendas de vestir pertenecientes a la occisa y el arma que supuestamente utilizada para cometer el homicidio.
La detención se efectuó en flagrancia en la aldea Joyas del Quebracho, mediante labores de allanamiento que permitió la ubicación de los sospechosos.
La DPI mencionó que no se descarta que los ahora detenidos estén vinculados a otros hechos criminales ocurridos en la zona.
Ambos serán puestos a la orden del Ministerio Público (MP), para que se inicie el proceso judicial por el delito de homicidio y se realicen las diligencias necesarias sobre sus posibles antecedentes adicionales.