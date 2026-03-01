Era tiktoker y estuvo en la Policía Nacional: crimen de Manuel Grijalva en Corozal

La muerte de dos expolicías en La Ceiba, Atlántida, ha causado indignación. Uno de ellos era tiktoker y tenía su negocio, llamado Manuel Grijalva. ¿Qué más se sabe sobre él y el suceso?
Manuel Grijalva Romero era conocido en La Ceiba no solo por su pasado como expolicía, sino también por su activa presencia en redes sociales. En TikTok realizaba transmisiones en vivo y participaba en populares “batallas”, donde interactuaba con cientos de seguidores.
Quienes lo conocieron lo describen como un hombre simpático y amable. Su carisma lo convirtió en una figura reconocida en La Ceiba.
Su tienda se hizo conocida por la diversidad de teléfonos en venta y por el servicio técnico que ofrecía. En sus publicaciones mostraba equipos, promociones y reparaciones, fortaleciendo su marca personal.
La otra víctima fue identificada como Andrés Issaí Tercero Fernández, de 33 años. Ambos se encontraban departiendo en el patio de una vivienda cuando fueron sorprendidos por un desconocido.
Manuel era originario de Olanchito y había construido su vida en el litoral atlántico. Alternaba su faceta digital con el trabajo constante en su negocio.
Antes de dedicarse por completo a sus proyectos personales, estuvo asignado a la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1), con sede en La Ceiba. También se desempeñó como agente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Al momento de su muerte, ya no formaba parte de la institución policial y se encontraba en condición de retiro. Su vida transcurría entre su negocio y la actividad en redes sociales.