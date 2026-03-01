Rostros de "Bito" y "El Mexicano", implicados en secuestro de anciana en Olanchito

Luego de varias diligencias, la Policía Nacional capturó a "Bito y El Mexicano", señalados como presuntos responsables del secuestro de una mujer de 92 años en Olanchito, Yoro. Así se realizó su captura:
Marta Lourdes Cruz Martínez, de 92 años, fue privada de libertad la tarde del viernes 27 de febrero por ambos sujetos, quienes hicieron la llamada a sus familiares para pedir 3 millones de lempiras por su liberación.
Tras la llamada, los familiares hicieron la denuncia y las autoridades activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda.
De acuerdo con el informe oficial, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), desarrollaron un despliegue estratégico que permitió ubicar a la adulta mayor y forzar su liberación.
Equipos especializados ejecutaron acciones en la zona donde se presumía que mantenían cautiva a la anciana y, ante la presión policial, los captores decidieron abandonarla en una quebrada.
La señora Cruz Martínez fue encontrada sola y posteriormente auxiliada por los agentes, quienes la trasladaron a Medicina Forense para la evaluación médica correspondiente. Más tarde fue reunida con su familia.
Las investigaciones condujeron a la captura de alias “Bito” y “El Mexicano”, de 31 y 32 años, respectivamente. Ambos, según las autoridades, se habían desempeñado como cuidadores de la nonagenaria.
Las detenciones se realizaron en la ciudad de La Ceiba, hasta donde los implicados se habrían desplazado con la intención de evadir la acción de la justicia.
Los sospechosos serán puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente, mientras avanzan las investigaciones del caso.
Las autoridades no descartan que existan más personas involucradas en el hecho, por lo que las diligencias continúan en curso con el objetivo de identificar y capturar a otros posibles responsables.