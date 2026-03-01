Andrés Tercero y Manuel Grijalbo, los expolicías acribillados en La Ceiba

Como Andrés Isaí Tercero Fernández y Manuel Grijalbo Romero, asi fueron identificados los dos exagentes de la Policía Nacional (PN) que murieron acribillados la noche de ayer sabado en la aldea Corozal, en el municipio de La Ceiba, Atlántida.
Ambos exfuncionarios, que en el pasado se desempeñaron como agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), se encontraban dentro de una vivienda cuando fueron atacados por un sujeto desconocido.
De acuerdo con información preliminar, los hombres estaban departiendo en el inmueble cuando un individuo llegó al lugar a bordo de una motocicleta y abrió fuego en reiteradas ocasiones contra ellos.
El reporte policial establece que el atacante los sorprendió por la parte trasera de la casa y les disparó múltiples veces hasta provocarles la muerte de forma inmediata.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. No obstante, cuando los agentes policiales se desplazaron a la escena, ambos ya no presentaban signos vitales.
Los cuerpos quedaron tendidos en la parte posterior de la vivienda, mientras equipos policiales acordonaron la zona para resguardar la escena y recolectar indicios balísticos.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó los restos a la morgue correspondiente para la autopsia de ley.
Las autoridades informaron que abrieron una línea investigativa para determinar el móvil del doble homicidio y establecer la identidad del responsable.
Hasta el momento no se reportan capturas por este hecho, aunque las autoridades aseguraron que se ejecutan operativos y diligencias en la zona para ubicar al sospechoso.
El crimen ha generado preocupación entre los pobladores de la comunidad de Corozal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque armado.