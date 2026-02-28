  1. Inicio
Hallaron al bebé muerto debajo de la cama: capturan a mujer tras interrumpir su embarazo

Presuntamente habría ingerido fármacos para interrumpir su embarazo; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántos meses de gestación tenía el bebé

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 19:45
Las evaluaciones preliminares indican que la mujer presuntamente consumió fármacos con el fin de interrumpir el embarazo. Aquí los detalles del caso.

 Foto: DPI
Una mujer de 24 años fue capturada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido debajo de una cama en una vivienda del sector La Cidra, colonia Nueva Esperanza.

 Foto: Cortesía
La detención se ejecutó en la aldea San Marcos Arriba, municipio de Danlí, El Paraíso por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignados en ese departamento.

 Foto: Cortesía
Las autoridades dieron a conocer el caso, pero la mujer no fue identificada. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: DPI
Según el expediente investigativo, el caso se originó el pasado 23 de febrero de 2026, luego del hallazgo del cuerpo del recién nacido en el interior de la vivienda antes mencionada.

 Foto: Cortesía
La mujer fue trasladada al Hospital Gabriela Alvarado, donde las evaluaciones médicas y sus declaraciones iniciales permitieron establecer que presuntamente habría ingerido fármacos para interrumpir su embarazo.

 Foto: Cortesía
Tras ser requerida por las autoridades, fue puesta a disposición del Ministerio Público, para que se proceda conforme a ley y se continúe con el proceso judicial correspondiente.

 Foto: Cortesía
La joven fue detenida por el presunto delito de infanticidio, que consiste en causar la muerte a un recién nacido, generalmente en circunstancias vinculadas al momento del nacimiento.

 Foto: DPI
Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuáles habrían sido los motivos que llevaron a la joven a tomar esa decisión, ya que el caso continúa bajo investigación.

 Foto: Cortesía
Asimismo, se está a la espera de los resultados forenses que permitan determinar con precisión cuántos meses de gestación tenía el bebé al momento de los hechos.

 Foto: DPI
