Hallaron al bebé muerto debajo de la cama: capturan a mujer tras interrumpir su embarazo

<b>Danlí, Honduras.- </b>Una mujer de 24 años fue capturada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un<b> recién nacido</b> debajo de una cama en una vivienda del sector La Cidra, colonia Nueva Esperanza.La detención se ejecutó en la aldea San Marcos Arriba, municipio de Danlí, por investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignados en ese departamento.Según el expediente investigativo, el caso se originó el pasado 23 de febrero de 2026, luego del hallazgo del cuerpo del recién nacido en el interior de la vivienda antes mencionada.La mujer fue trasladada al Hospital Gabriela Alvarado, donde las evaluaciones médicas y sus declaraciones iniciales permitieron establecer que presuntamente habría ingerido fármacos para interrumpir su embarazo.Tras ser requerida por las autoridades, fue puesta a disposición del Ministerio Público, para que se proceda conforme a ley y se continúe con el proceso judicial correspondiente.La joven fue detenida por el presunto delito de infanticidio, que consiste en causar la muerte a un recién nacido, generalmente en circunstancias vinculadas al momento del nacimiento.Será la autoridad competente la que determine su responsabilidad en el hecho.