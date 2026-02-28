Miguel Pérez, subteniente de Infantería, que murió en accidente en Atlántida

Las autoridades ya identificaron al hombre que perdió la vida en el accidente en la CA-13; se trata de Miguel Ángel Pérez Ordóñez.
Miguel Ángel Pérez Ordóñez era miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras y perdió la vida la tarde de este sábado en Atlántida.
Según los informes preliminares, el militar se conducía en su automóvil cuando, por causas aún bajo investigación, perdió el control y terminó impactando contra un árbol a un costado de la vía.
El golpe fue de tal magnitud que el oficial falleció de manera inmediata en el lugar.
Tras el accidente, personal del batallón al que pertenecía se trasladó a la zona junto con equipos de socorro; sin embargo, al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las Fuerzas Armadas lamentaron la muerte del joven, solidarizándose con sus familiares y expresando sus condolencias por la pérdida.
Miguel se conducía a bordo de un vehículo tipo camioneta color negro, el cual quedó completamente destrozado.
La bolsa de aire del vehículo explotó y el joven quedó atrapado.
En las imágenes se observa que el vehículo impactó con gran fuerza contra un árbol. El vehículo sufrió daños en la parte frontal y lateral, tal como se puede ver en las fotos del trágico accidente.
Las autoridades policiales iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué provocó el siniestro, sin descartar factores como exceso de velocidad, condiciones de la carretera o fallas mecánicas.