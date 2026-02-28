Su cuerpo tenía múltiples impactos de bala: crimen de Deysi Fuentes en Nacaome

Con toda una vida por delante, talentosa e inteligente, le quitaron la vida a la joven identificada como Deysi Fuentes. Aquí más detalles.
El hecho ocurrió en Nacaome, Valle, en horas de la madrugada durante un carnavalito celebrado en el barrio El Jardín.
La joven fue asesinada de varios impactos de bala. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, con sangre a su alrededor.
Según se logra observar en la imagen, la joven vestía un vestido y sandalias, y quedó boca arriba tras haber sido acribillada.
De acuerdo con información preliminar, Fuentes fue atacada con varios disparos mientras se encontraba disfrutando del tradicional evento festivo conocido como el “Carnavalito”, actividad que forma parte de las celebraciones de ese municipio de Valle. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado 28 de febrero.
Deysi era una joven talentosa y muy activa en varias actividades de su pueblo. Destacó en varios eventos, incluso en karaokes, ya que también disfrutaba cantar.
La joven había participado en la feria FERINAC en 2023, donde obtuvo el título de Princesa del Turismo, representando al barrio La Ceiba de Nacaome, Valle.
Durante sus años de estudio en la secundaria tampoco pasó desapercibida y se le vio participar en la banda en los desfiles del 15 de septiembre, Día de la Independencia en Honduras.
Personas que conocían a la talentosa joven hoy lamentan el crimen y aseguran que era una muchacha muy sana.
Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.