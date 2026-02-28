Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac

La madrugada de este sábado, la comunidad de Nacaome, Valle, despertó con la noticia de un hecho violento que terminó con la vida de la joven Deysi Fuentes. ¿Qué pasó con ella?
Deysi Lizeth Fuentes, una joven originaria de Nacaome, departamento de Valle, fue atacada por sujetos armados, quienes dispararon en varias ocasiones.
El hecho ocurrió durante su participación en el tradicional “carnavalito” del barrio El Jardín. La joven salió del evento y fue donde ocurrió el ataque.
Según testigos, los atacantes actuaron de manera directa y rápida, quitándole la vida en el lugar; las circunstancias exactas del ataque aún se encuentran bajo investigación.
Deysi Lizeth Fuentes era conocida en la comunidad por su participación activa en eventos culturales y concursos locales, gracias a su talento y carisma.
En 2023, Fuentes fue coronada Princesa del Turismo durante la Feria de Nacaome (Ferinac), representando al barrio La Ceiba. Su papel en esta festividad la destacó como una joven comprometida con la promoción cultural de su localidad.
Ese mismo año, su talento también se hizo visible en concursos de karaoke en la ciudad, donde se reconoció su voz.
En 2024, continuó participando en actividades culturales, logrando el segundo lugar en el Festival del Melón organizado por el Instituto Técnico Departamental Terencio Sierra.
La noticia de su muerte ha generado profunda consternación entre amigos, vecinos y habitantes de Nacaome, quienes la recuerdan por su alegría.
Fuentes está siendo velada en su vivienda, donde familiares y amigos le dan el último adiós.