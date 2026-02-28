  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac

Reconocida por sus participaciones en eventos de belleza en Nacaome, Deysi Lizeth Fuentes hoy deja en luto a varios tras reportarse su asesinato esta madrugada

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 12:20
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
1 de 10

La madrugada de este sábado, la comunidad de Nacaome, Valle, despertó con la noticia de un hecho violento que terminó con la vida de la joven Deysi Fuentes. ¿Qué pasó con ella?

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
2 de 10

Deysi Lizeth Fuentes, una joven originaria de Nacaome, departamento de Valle, fue atacada por sujetos armados, quienes dispararon en varias ocasiones.

Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
3 de 10

El hecho ocurrió durante su participación en el tradicional “carnavalito” del barrio El Jardín. La joven salió del evento y fue donde ocurrió el ataque.

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
4 de 10

Según testigos, los atacantes actuaron de manera directa y rápida, quitándole la vida en el lugar; las circunstancias exactas del ataque aún se encuentran bajo investigación.

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
5 de 10

Deysi Lizeth Fuentes era conocida en la comunidad por su participación activa en eventos culturales y concursos locales, gracias a su talento y carisma.

 Sofía Portillo
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
6 de 10

En 2023, Fuentes fue coronada Princesa del Turismo durante la Feria de Nacaome (Ferinac), representando al barrio La Ceiba. Su papel en esta festividad la destacó como una joven comprometida con la promoción cultural de su localidad.

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
7 de 10

Ese mismo año, su talento también se hizo visible en concursos de karaoke en la ciudad, donde se reconoció su voz.

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
8 de 10

En 2024, continuó participando en actividades culturales, logrando el segundo lugar en el Festival del Melón organizado por el Instituto Técnico Departamental Terencio Sierra.

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
9 de 10

La noticia de su muerte ha generado profunda consternación entre amigos, vecinos y habitantes de Nacaome, quienes la recuerdan por su alegría.

 Foto: Redes sociales
Fue asesinada tras salir de un evento: Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac
10 de 10

Fuentes está siendo velada en su vivienda, donde familiares y amigos le dan el último adiós.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos