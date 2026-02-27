  1. Inicio
Por vender a sus dos hijas por 200 y 500 lempiras capturan a madre en La Ceiba

Dos menores de 10 y 12 años presuntamente eran "comercializadas por su madre" a cambio de 200 y 500 lempiras en La Ceiba. Aquí los detalles

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 21:28
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se capturó a Gerson David Madrid y a la madre de las menores por presunta explotación sexual. Aquí los detalles.

 Foto: ATIC
En una operación de impacto, la Fiscalía Especial de la Niñez y la Adolescencia, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar, capturó a dos personas a quienes se les supone responsables de delitos sexuales contra menores.

 Foto: ATIC
La detención se efectuó este viernes 27 de febrero mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Makaen del sector Bonitillo, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.

 Foto: EL HERALDO
Los agentes recuperaron a dos menores de 10 y 12 años de edad, quienes estaban en poder del detenido, supuestamente para fines sexuales.

 Foto: EL HERALDO
Ambas menores fueron puestas bajo resguardo con el apoyo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

 Foto: EL HERALDO
¿La madre las comercializaba? Las víctimas eran presuntamente entregadas al detenido por su propia madre con fines de explotación sexual.

 Foto: EL HERALDO
En el mismo acto, se procedió a la detención de la progenitora de las niñas, quien enfrentará cargos por su participación activa en la explotación de sus hijas.

 Foto: ATIC
"Estamos atendiendo a las menores con el equipo de psicólogos, médicos y abogados. La mamá era la tratante; era la que las vendía por 200 y 500 lempiras", dijo Sua Martínez, titular de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct).

 Foto: ATIC
Martínez agregó: "A la mamá también la detuvieron y están en la audiencia de declaración de imputado; el equipo de la Cicesct está brindando acompañamiento".

 Foto: EL HERALDO
Por su parte, Selvin Fernández, portavoz del Ministerio Público, manifestó que "el imputado Gerson David Madrid es supuesto responsable de los delitos de violación agravada continuada, elaboración y utilización de pornografía infantil agravada, así como trata de personas agravada en su modalidad de obligación de realizar actividades delictivas".

 Foto: ATIC
