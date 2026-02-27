Vendía a menores, las llevaba a moteles y las amenazaba: capturan a mujer en Tegucigalpa

Una mujer de 20 años fue capturada por presunta explotación sexual. De acuerdo al expediente investigativo, la mujer era la encargada de trasladar a las víctimas a distintos moteles del Distrito Central.
Según las autoridades, los menores, una vez llevados a los moteles, eran grabados en actos íntimos y posteriormente amenazados con difundir el material si no accedían a continuar con las actividades ilícitas.
Fue la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la que, mediante labores de vigilancia y seguimiento efectuadas en la colonia Dora de Asfura, municipio del Distrito Central, le dio captura a la ciudadana de 20 años de edad, originaria y residente en ese mismo sector.
La detenida es acusada por suponerla responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual comercial agravada, en perjuicio de un testigo protegido.
¿Cómo sucedieron los hechos? Fue a través de una llamada anónima donde se denunció que la sospechosa habría captado a la víctima en la colonia Reyniel Fúnez, de Tegucigalpa, para que sostuviera relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero.
Las investigaciones revelan que la víctima era trasladada a distintos moteles de la capital, donde además era grabada en actos íntimos.
Tras la denuncia, los agentes ubicaron a la joven de 20 años y le dieron captura.
La joven es sospechosa de la captación y explotación sexual comercial de menores de edad en la capital.
Cabe mencionar que, según su récord criminal, la ciudadana ya había sido detenida anteriormente en agosto de 2025 por este mismo delito.
Al momento de la captura, la joven vestía un buzo rosado y una chamarra.Cabe mencionar que, según su récord criminal, la ciudadana ya había sido detenida anteriormente en agosto de 2025 por este mismo delito.