Vendía a menores, las llevaba a moteles y las amenazaba: capturan a mujer en Tegucigalpa

Una joven de 20 años fue capturada, presuntamente por captar a menores de edad en Tegucigalpa para venderlas y posteriormente amenazarlas

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 20:36
Una mujer de 20 años fue capturada por presunta explotación sexual. De acuerdo al expediente investigativo, la mujer era la encargada de trasladar a las víctimas a distintos moteles del Distrito Central.

 Foto: Redes sociales
Según las autoridades, los menores, una vez llevados a los moteles, eran grabados en actos íntimos y posteriormente amenazados con difundir el material si no accedían a continuar con las actividades ilícitas.

 Foto: EL HERALDO
Fue la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la que, mediante labores de vigilancia y seguimiento efectuadas en la colonia Dora de Asfura, municipio del Distrito Central, le dio captura a la ciudadana de 20 años de edad, originaria y residente en ese mismo sector.

 Foto: EL HERALDO
La detenida es acusada por suponerla responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual comercial agravada, en perjuicio de un testigo protegido.

 Foto: EL HERALDO
¿Cómo sucedieron los hechos? Fue a través de una llamada anónima donde se denunció que la sospechosa habría captado a la víctima en la colonia Reyniel Fúnez, de Tegucigalpa, para que sostuviera relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero.

 Foto: Redes sociales
Las investigaciones revelan que la víctima era trasladada a distintos moteles de la capital, donde además era grabada en actos íntimos.

 Foto: EL HERALDO
Tras la denuncia, los agentes ubicaron a la joven de 20 años y le dieron captura.

 Foto: Redes sociales
La joven es sospechosa de la captación y explotación sexual comercial de menores de edad en la capital.

 Foto: Redes sociales
Cabe mencionar que, según su récord criminal, la ciudadana ya había sido detenida anteriormente en agosto de 2025 por este mismo delito.

 Foto: EL HERALDO
Al momento de la captura, la joven vestía un buzo rosado y una chamarra.Cabe mencionar que, según su récord criminal, la ciudadana ya había sido detenida anteriormente en agosto de 2025 por este mismo delito.

 Foto: Redes sociales
