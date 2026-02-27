¿Quedaron en libertad? Esto pasará con la pareja acusada de abusar de una menor en una pijamada

El Ministerio Público informó sobre la situación legal del abogado y su pareja, quienes presuntamente abusaron de una menor de 14 años tras invitarla a una pijamada en una colonia de Tegucigalpa.
El abogado Roger Leonel Ortiz Martínez y su pareja Kimberly Angely Amaya Mendoza se presentaron a la audiencia inicial, donde el juez dictó nuevas medidas legales.
Roger Leonel Ortiz Martínez y Kimberly Angely Amaya Mendoza eran señalados como sospechosos de abusar de una menor de 14 años de edad.
Un juez dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión para ambos imputados, lo que significa que podrán defenderse en libertad durante el proceso.
Aunque el Ministerio Público presentó inicialmente el requerimiento fiscal por el delito de violación, se decidió modificar la calificación del ilícito a estupro agravado.
Tras este cambio, los fiscales anunciaron que interpondrán un recurso de apelación de forma inmediata.
¿Cómo sucedieron los hechos?Según el Ministerio Público, Kimberly Amaya aprovechó la ausencia de adultos en la vivienda de la víctima para ingresar a su novio, el abogado Roger Ortiz, durante la noche.
"Una vez en el dormitorio, la imputada le propuso a la adolescente realizar un trío, pese a la negativa de la ofendida, la mujer desnudó a la niña y Roger la agredió sexualmente. Asimismo, se relató que los procesados habrían utilizado sus teléfonos celulares para grabar el acto ilícito", cita el Ministerio Púlico.
Las autoridades confirmaron que los procesados utilizaron sus teléfonos celulares para grabar el acto ilícito.
¿Qué es estupro? Se refiere a un delito sexual que implica tener relaciones con una persona menor de edad o con alguien que, aunque haya dado su consentimiento, carece de la madurez legal o psicológica suficiente para comprender la naturaleza del acto.