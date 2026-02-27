¿Quedaron en libertad? Esto pasará con la pareja acusada de abusar de una menor en una pijamada

"Una vez en el dormitorio, la imputada le propuso a la adolescente realizar un trío, pese a la negativa de la ofendida, la mujer desnudó a la niña y Roger la agredió sexualmente. Asimismo, se relató que los procesados habrían utilizado sus teléfonos celulares para grabar el acto ilícito", cita el Ministerio Púlico.